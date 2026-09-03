Un jueves gris y fresco anticipa la llegada de días mucho más fríos

El comienzo de septiembre está mostrando toda la variabilidad típica de una época de transición. Luego de jornadas relativamente templadas, la Provincia de Buenos Aires atraviesa este jueves 3 un cambio de tiempo que dará paso a un marcado descenso de las temperaturas durante los próximos días, con un fin de semana que volverá a tener características más propias del invierno que de la cercanía de la primavera.

Durante este jueves, buena parte del territorio bonaerense tendrá abundante nubosidad y condiciones variables, mientras el avance de un frente frío termina de modificar el escenario meteorológico. En algunas regiones todavía pueden presentarse lluvias, chaparrones o tormentas aisladas, aunque posteriormente las condiciones tenderán a mejorar progresivamente.

El cambio más importante comenzará a sentirse detrás del frente, con la rotación del viento hacia el sur y sudoeste y el ingreso de una masa de aire considerablemente más fría. De esta manera, las temperaturas empezarán a descender y el viernes ya tendrá un ambiente más fresco en gran parte de la Provincia.

El fin de semana llegará el frío más intenso. Las proyecciones meteorológicas coinciden en que durante sábado y especialmente domingo se profundizará el descenso térmico, con temperaturas sensiblemente inferiores a las registradas durante los primeros días de septiembre.

Las madrugadas y primeras horas del día serán particularmente frías y podrían volver a registrarse heladas en diferentes sectores del interior bonaerense, especialmente donde el cielo permanezca despejado y disminuya la intensidad del viento. El sur, sudoeste y áreas del centro provincial aparecen entre las regiones con mayores posibilidades de registrar temperaturas cercanas a 0 °C o incluso inferiores en puntos rurales.

El domingo 6 aparece como una de las jornadas más frías de este nuevo episodio, con ambiente plenamente invernal durante las primeras horas y máximas contenidas en amplias zonas bonaerenses. El viento también contribuirá a aumentar la sensación de frío.

A partir del lunes comenzaría una recuperación paulatina de las temperaturas. El ascenso sería inicialmente lento, pero entre martes y miércoles podrían volver tardes más agradables, aunque las mañanas continuarán frescas.

De esta manera, septiembre comienza recordando que el invierno todavía no terminó. Si bien los días son cada vez más largos y la primavera meteorológica ya comenzó, la Provincia de Buenos Aires todavía puede atravesar irrupciones de aire frío, fuertes oscilaciones térmicas y nuevas heladas antes de que las temperaturas primaverales logren instalarse definitivamente.