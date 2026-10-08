Aumentan los peajes rumbo a la costa: así quedan los montos según la ruta y el horario de viaje

Viajar a las playas bonaerenses durante el próximo fin de semana largo costará más caro de lo previsto.

El Ministerio de Infraestructura provincial aplicará un nuevo ajuste en las cabinas del Sistema Vial Integrado del Atlántico, justo antes de que comience el éxodo turístico.

Suba del 8,9% desde el viernes 9 de octubre

El incremento autorizado para la empresa concesionaria AUBASA alcanzará el 8,9% y comenzará a regir desde las primeras horas del viernes 9 de octubre.

La actualización trimestral responde al Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), que pondera los índices oficiales del INDEC de salarios, precios mayoristas y consumidor.

Cuadro tarifario por estación para autos (Categoría 1)

Los nuevos valores varían según la ruta y la modalidad de cobro que utilice el conductor durante su trayecto.

Samborombón, Maipú y La Huella: $8.600 tarifa común | $8.507,95 con TelePASE.

tarifa común | con TelePASE. Mar Chiquita: $4.000 tarifa común | $3.913,65 con TelePASE.

tarifa común | con TelePASE. General Madariaga:$3.600 tarifa común | $3.573,33 con TelePASE.

Cuánto sale ir y volver a Mar del Plata

Para hacer el recorrido completo por la Ruta 2 abonando la tarifa común, un vehículo particular deberá presupuestar los siguientes montos:

Trámitación de ida: $17.200 (sumando Samborombón y Maipú).

(sumando Samborombón y Maipú). Trámitación de vuelta: $17.200 .

. Costo total en peajes:$34.400.

Aquellos usuarios que utilicen TelePASE abonarán $34.031,80 por el tramo completo de ida y vuelta, logrando un ahorro menor en la tarifa.

Tarifas bonificadas de lunes a viernes

Quienes elijan circular fuera de los días de mayor caudal del fin de semana largo podrán acceder a valores con descuento en temporada baja.

Samborombón, Maipú y La Huella: $6.900 .

. Mar Chiquita: $3.200 .

. General Madariaga:$2.900.

Bajo esta modalidad bonificada, el gasto total de ida y vuelta a Mar del Plata desciende a $27.600, lo que representa un ahorro de $6.800 en comparación con la tarifa estándar.