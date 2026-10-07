Atención monotributistas sociales: el cambio obligatorio de ARCA que entra en vigencia en noviembre

Si sos monotributista social o estás registrado bajo el esquema promovido, hay un cambio decisivo en la forma en que cobrás por tus servicios o productos. A partir de noviembre de 2026, decirle adiós al papel ya no será opcional.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó modificaciones clave en los sistemas de cobro y registro para miles de trabajadores independientes en todo el país.

El fin de las facturas en papel: fecha clave e instructivo

A partir del 1º de noviembre de 2026, los monotributistas sociales deberán emitir sus comprobantes en forma electrónica de manera obligatoria.

La medida abarca también a los trabajadores independientes comprendidos dentro del Monotributo Promovido. Los talonarios impresos tradicionales dejarán de ser una alternativa de uso cotidiano.

A partir de esa fecha, las facturas manuales en papel únicamente podrán utilizarse en situaciones excepcionales de contingencia, como fallas técnicas o falta de conectividad.

El requisito de facturación mínima para evitar la baja

Un aspecto crítico que fiscaliza el organismo recaudador es la continuidad en la actividad declarada por el contribuyente.

ARCA verifica de manera constante el cumplimiento de una facturación mínima de seis comprobantes por semestre.

Si no se cumple con esta cantidad mínima exigida, el Fisco cuenta con la facultad de dar de baja de oficio la condición de Monotributo Social.

Paso a paso: cómo generar el comprobante desde la web o el celular

El trámite para emitir el comprobante digital se realiza directamente desde la plataforma oficial o mediante la app móvil oficial:

Ingresar al sitio web de ARCA con CUIT y Clave Fiscal .

. Seleccionar el servicio “Comprobantes en Línea” y elegir el contribuyente correspondiente.

y elegir el contribuyente correspondiente. Configurar el punto de venta habilitado para la emisión digital.

para la emisión digital. Presionar en “Generar Comprobante” , indicando fecha, concepto y datos de la operación.

, indicando fecha, concepto y datos de la operación. Completar los datos del receptor, el importe final y confirmar la emisión para descargar o enviar el comprobante.

Alternativamente, el organismo recuerda que se puede utilizar la aplicación Facturador de ARCA directamente desde dispositivos móviles.

Qué pasa con el punto de venta y las altas de oficio

Para evitar contratiempos a quienes aún no hayan realizado el trámite de adecuación, la Resolución General 5893/2026 establece una alternativa automática.

En los casos de contribuyentes que no tengan un sistema configurado, ARCA podrá habilitar el punto de venta de oficio.

Este quedará asociado directamente al domicilio fiscal declarado bajo la opción “Factura en línea – Monotributo”, pudiendo el usuario modificarlo o agregar nuevos puntos más adelante.