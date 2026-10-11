Atención estudiantes: abrieron los reclamos académicos para progresar superior

Si te inscribiste en la segunda convocatoria de las Becas Progresar y tu solicitud figuraba como rechazada, todavía podés revertir ese resultado.

El Ministerio de Capital Humano habilitó oficialmente la instancia de revisión académica para que alumnos universitarios y terciarios corrijan sus datos y puedan acceder al beneficio.

Fecha límite y plazo máximo para presentar el reclamo

La Secretaría de Educación fijó una fecha límite estricta para realizar la gestión a través del portal oficial.

Los estudiantes afectados tendrán tiempo de iniciar la revisión hasta el jueves 15 de octubre de 2026, inclusive.

Pasos obligatorios para solicitar la revisión en la plataforma

El procedimiento se realiza de forma 100% digital y no requiere de gestiones presenciales:

Acceso al sistema: Ingresar a la plataforma de Becas Progresar utilizando la clave de Mi Argentina .

Ingresar a la plataforma de Becas Progresar utilizando la clave de . Verificación del estado: Consultar el motivo específico por el cual la solicitud fue rechazada.

Consultar el motivo específico por el cual la solicitud fue rechazada. Control de datos: Revisar la información académica cargada en el sistema sobre materias o rendimiento.

Revisar la información académica cargada en el sistema sobre materias o rendimiento. Rectificación: Corregir los datos erróneos y confirmar la solicitud formal de revisión.

Qué pasa si se aprueba la solicitud tras la revisión

Es importante remarcar que este trámite no se trata de una nueva inscripción, sino de un reclamo por inconsistencias académicas.

En caso de que el organismo valide la corrección presentada, el beneficiario cobrará la beca con el pago retroactivo correspondiente a los meses previos.

Continúa abierta la inscripción a Progresar Trabajo hasta noviembre

Para quienes busquen capacitarse en oficios y sumar herramientas laborales, se mantiene activa la línea Progresar Trabajo.