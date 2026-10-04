Atención beneficiarios: la nueva medida de ANSES para cobrar el 20% retenido de forma automática

La tramitación del cobro acumulado para las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo atraviesa un cambio fundamental. ANSES eliminará la presentación obligatoria de la Libreta AUH a partir del 1° de noviembre de 2026 para verificar la escolaridad y liberar el dinero acumulado.

Cruce automático de datos y Resolución 290/2026

A través de la Resolución 290/2026, el organismo previsional estableció un sistema de intercambio de información con la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.

Este mecanismo comprobará de manera directa la asistencia a establecimientos públicos y privados, evitando que los titulares deban llevar el formulario a la escuela y cargarlo manualmente.

Acreditación directa del 20% retenido desde el 1° de noviembre

La medida se aplicará a los montos reservados que sean puestos al pago desde el 1° de noviembre de 2026 de forma digital.

Cuando la información escolar se encuentre validada en los registros oficiales del Estado, el 20% retenido se acreditará automáticamente en la cuenta bancaria del titular.

Situaciones en las que sí habrá que presentar la Libreta

Pese al nuevo procedimiento, la Libreta de Salud y Educación no desaparece de forma definitiva.

Se mantendrá como vía alternativa en caso de que existan reclamos, datos no ingresados por las escuelas o cuando el organismo no logre validar la información en su base digital.

Qué hacer si el alumno no figura en el sistema oficial

Si la información del estudiante presenta inconsistencias o la institución no remitió los datos, el pago automático no se ejecutará.

En esos casos específicos, el beneficiario deberá completar y presentar la Libreta AUH de forma presencial o por Mi ANSES para certificar el cumplimiento del ciclo lectivo.