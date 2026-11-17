La Selección Argentina volverá a jugar ante su público en Córdoba y la expectativa ya se concentra en las opciones para seguir el amistoso frente a Costa Rica. En medio de una agenda internacional que mostró fechas y horarios contradictorios, los hinchas necesitan confirmar cuándo será el encuentro y cuáles son las señales habilitadas para verlo.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni afronta otro compromiso de la ventana internacional de noviembre, con la mirada puesta en la continuidad de su ciclo. El estadio Mario Alberto Kempes será escenario del encuentro, que tendrá transmisión televisiva y alternativas online.

Cuándo juega Argentina contra Costa Rica y a qué hora empieza

El amistoso está confirmado para el martes 17 de noviembre de 2026 a las 20:00, hora argentina, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La fecha y el horario figuran en la agenda oficial de la Asociación del Fútbol Argentino y coinciden con la información más reciente de TyC Sports y la Federación Costarricense de Fútbol.

Es importante prestar atención: algunas guías televisivas todavía muestran el partido el lunes 16 a las 21:00. Para esta previa prevalece la programación confirmada por las federaciones y la señal que televisará el encuentro.

Dónde ver Argentina vs Costa Rica en vivo por TV y streaming

En Argentina, TyC Sports confirmó que transmitirá el amistoso por televisión. Según su guía, la señal se encuentra en los canales 22 SD y 101 HD de Flow; 629 SD y 1629 HD de DirecTV; y 106 SD y 1018 HD de Telecentro. La disponibilidad depende del paquete contratado y del proveedor.

Para seguirlo online, TyC Sports Play permite ingresar con una cuenta y validar un operador de televisión habilitado. La inscripción gratuita en la plataforma no implica necesariamente acceso libre a todos los partidos. Telefe también aparece entre las señales anunciadas por la prensa deportiva, aunque conviene revisar su programación oficial cerca del inicio.

Las búsquedas «Pelota Libre Argentina Costa Rica», «Fútbol Libre», «Pirlo TV» y «Roja Directa» reflejan el interés por ver el encuentro desde el celular o la computadora, pero no acreditan derechos de transmisión. Para evitar emisiones no autorizadas, la opción segura es recurrir a las señales y plataformas oficiales, sin asumir que el partido estará disponible gratis por YouTube.

Qué está en juego para la Selección Argentina

El partido será el segundo amistoso de la Albiceleste en esta ventana de noviembre, después del compromiso frente a Uruguay del viernes 13. La presentación en Córdoba permitirá observar las variantes que disponga Scaloni y cerrar la actividad del seleccionado mayor en 2026 ante su público.

Las formaciones titulares se conocerán más cerca del encuentro y cualquier modificación de último momento deberá comprobarse en las comunicaciones de las federaciones. Por eso, no corresponde anticipar un once definitivo ni presentar como confirmadas alineaciones probables.

Para comprobar los datos del partido, podés consultar la agenda oficial de la AFA y la guía de transmisión de TyC Sports.