Descuentos de ARBA: ¿Cuánto ahorras en impuestos si estás al día en 2026?

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (Arba) informa que otorgará descuentos de hasta el 15% en los impuestos patrimoniales 2026 a quienes estén al día con el fisco, con el objetivo de premiar el buen cumplimiento de los contribuyentes.

Descuentos ofrecidos por Arba

El organismo bonaerense comunicó que aquellos contribuyentes que abonen el total del impuesto antes del primer vencimiento de este año recibirán un 15% de descuento. Para acceder a esta bonificación, es necesario no registrar deuda exigible sobre el bien alcanzado por el tributo.

Por su parte, aquellos que opten por el pago en cuotas y mantengan una conducta fiscal responsable podrán obtener un 10% de descuento en cada vencimiento. En este caso, se requiere estar al día con los períodos anteriores, haber pagado las cuotas vencidas de 2026 y cumplir con los plazos establecidos para cada cuota.

Ver también: ¡Atención conductores! cómo ahorrar casi $20.000 en el trámite de la VTV en Provincia

Los descuentos de Arba se aplican sobre los siguientes impuestos:

Inmobiliario Urbano y Rural.

Inmobiliario Complementario.

Automotores.

Embarcaciones deportivas o de recreación.

Los beneficios se pueden utilizar con cualquier medio de pago, incluidos débito automático y tarjeta de crédito.

Ver también: Patente 2026: cómo acceder al descuento por pago anual y hasta cuándo hay tiempo en Provincia

Beneficios no acumulables

Desde Arba aclararon que los descuentos no son acumulables. Cada contribuyente deberá elegir entre la bonificación por pago anticipado o la del buen cumplimiento en cuotas, siendo que el beneficio máximo no podrá superar el 15%.

Asimismo, quienes presenten deudas podrán acceder a planes de pago vigentes, permitiéndoles regularizar su situación y no perder los descuentos desde el primer vencimiento de febrero.

Ver también: Chau multas: el truco para que tu celular te avise de todos los radares fijos y móviles

De este modo, Arba busca incentivar a los contribuyentes de la Provincia de Buenos Aires a cumplir con sus obligaciones fiscales de manera puntual.