ARBA: vence hoy la patente en la Provincia de Buenos Aires y así podés pagarla

Este viernes 9 de octubre de 2026 vence la cuota 8 de la patente en la Provincia de Buenos Aires. Para quienes tienen un auto alcanzado por el Impuesto Automotor de ARBA, la fecha no es un detalle menor: pagar dentro del plazo puede permitir conservar una bonificación de hasta el 10%, siempre que se cumplan los requisitos de buen cumplimiento.

El calendario publicado por la Agencia de Recaudación bonaerense establece este vencimiento para octubre y fija las próximas cuotas para noviembre y diciembre. Si todavía no recibiste la boleta, no hace falta esperar una versión impresa: existe una consulta en línea a partir del dominio del vehículo.

Ver también: qué conductores pueden obtener descuentos en la patente de octubre y cómo funciona el esquema de diez cuotas para pagar el impuesto en 2026.

Qué cuota de ARBA vence hoy y a quiénes alcanza

La fecha del 9 de octubre corresponde a la octava cuota del Impuesto Automotor 2026 administrado por ARBA. No debe confundirse con los tributos de automotores municipalizados, cuyos calendarios pueden depender del municipio donde se encuentre radicado el vehículo.

Durante este ejercicio fiscal se implementó un calendario de diez vencimientos mensuales, de marzo a diciembre. Eso obliga a prestar atención al próximo pago incluso cuando ya se canceló el de septiembre. La fecha de vencimiento es la que figura en la documentación de ARBA y en su cronograma oficial, disponible en el calendario de Automotores.

Cómo descargar la boleta de la patente y pagarla

El trámite puede resolverse sin ir a una oficina. ARBA ofrece la emisión de la boleta y el código de pago electrónico desde su sitio web. Estos son los pasos más sencillos:

Entrá en www.arba.gov.ar y seleccioná la opción para pagar impuestos. Elegí Automotor e ingresá el dominio o patente del vehículo. Completá la validación solicitada y verificá que se trate de la cuota 8 correspondiente a octubre. Elegí entre pago en línea, código electrónico o descarga de boleta, según las opciones disponibles. Antes de terminar, revisá el importe, la fecha y el comprobante de la operación.

Según la información oficial del organismo, es posible usar tarjeta de crédito desde el portal o generar un código para pagar por redes de cajeros. Otra alternativa es abonar presencialmente en entidades habilitadas y Provincia Net Pagos con la boleta descargada.

Hasta cuánto se puede ahorrar si se paga en término

ARBA contempla una bonificación de hasta el 10% por pago de cuota en término para contribuyentes que estén al día con las obligaciones exigidas. La reducción no se aplica de forma automática a cualquier deuda: depende de que se cumplan las condiciones del beneficio y de la situación tributaria del vehículo.

Por eso, antes de confirmar el pago, conviene comparar el importe de la boleta y verificar si aparece reflejada la bonificación. Una persona que conserva cuotas anteriores impagas puede no reunir las condiciones necesarias. En caso de diferencias o inconvenientes, ARBA dispone de un Centro de Ayuda para reclamos vinculados a pagos.

Si abonás hoy mediante una billetera o canal electrónico, conservá el comprobante. La actualización del estado de deuda puede no ser inmediata y el respaldo de la operación permite despejar dudas posteriores.

Cuándo vuelven a vencer las cuotas de patente en 2026

Cuota 8: viernes 9 de octubre.

viernes 9 de octubre. Cuota 9: martes 10 de noviembre.

martes 10 de noviembre. Cuota 10: jueves 10 de diciembre.

Las fechas fueron difundidas por ARBA para automotores durante 2026. Si elegiste un débito automático, comprobá que la adhesión esté activa y que el cargo se haya producido correctamente; dar por hecho que se descontó puede generar un saldo pendiente.

Qué pasa si no pagás la patente antes del vencimiento

Las cuotas vencidas quedan sujetas a intereses y el contribuyente puede perder la posibilidad de aprovechar el descuento por cumplimiento que corresponda. No es recomendable utilizar un importe guardado de un mes anterior, porque la liquidación y los adicionales pueden cambiar.

La consulta y la descarga de la boleta son gratuitas. En caso de deuda o datos incorrectos, hacé la gestión desde las páginas oficiales y evitá enlaces recibidos por mensajes de origen desconocido. Además, el próximo martes 13 de octubre habrá otro vencimiento provincial, pero corresponde al Impuesto Inmobiliario Edificado, no a la patente.

La medida práctica para este viernes es clara: consultar el dominio, revisar la cuota de octubre y, si corresponde, pagar dentro del plazo para no sumar cargos innecesarios.