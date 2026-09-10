Jueves casi primaveral y después vuelve el frío intenso

La provincia de Buenos Aires tendrá este jueves 10 de septiembre una jornada bastante agradable, con temperaturas en ascenso y condiciones mayormente estables, pero el panorama cambiará en las próximas horas y el fin de semana volverá a sentirse con fuerza el frío.

Durante este jueves predominarán el sol y algunos períodos de nubosidad, mientras que en buena parte del centro y norte bonaerense las temperaturas máximas podrán ubicarse alrededor de los 20 y 21 grados.

En la Costa Atlántica el ambiente será algo más fresco, aunque también se espera una jornada sin fenómenos meteorológicos significativos. El cambio comenzará a percibirse durante el viernes 11, cuando aumentará la nubosidad y podrán registrarse lluvias y lloviznas en distintos sectores de la Provincia, especialmente hacia el este bonaerense.

También se intensificará el viento del sudeste y comenzará a ingresar nuevamente aire frío. El descenso de temperatura será mucho más evidente el sábado 12, que se perfila como una jornada gris, húmeda y muy fría en amplias zonas bonaerenses.

En algunos sectores las máximas apenas rondarán los 10 a 13 grados, mientras que durante la madrugada y primeras horas de la mañana las mínimas podrán acercarse a 0 grado e incluso ubicarse por debajo de ese registro en puntos del interior, favoreciendo nuevamente la aparición de heladas.

El domingo 13 continuará el ambiente frío, fundamentalmente durante la mañana, aunque las condiciones comenzarían a mejorar gradualmente y podrían aparecer períodos de sol.

Para el comienzo de la próxima semana se espera una recuperación progresiva de las temperaturas, aunque las mañanas seguirán siendo frescas a frías.

De esta manera, septiembre continúa mostrando fuertes contrastes térmicos en territorio bonaerense: después de una tarde de jueves con registros cercanos a los 20 grados, en apenas 48 horas algunas localidades podrían tener temperaturas máximas prácticamente diez grados inferiores.

Por eso, pese al agradable tiempo de este jueves, los abrigos todavía deberán permanecer bien a mano.