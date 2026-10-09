Anticipá las compras del Día de la Madre: la promoción bancaria con financiación en hasta 24 cuotas

Por Denisse Helman
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Falta muy poco para la celebración del domingo 18 de octubre y la búsqueda del regalo ideal para mamá ya está en marcha.

Para aliviar el bolsillo en las compras del mes, se puso en marcha un paquete especial de beneficios con descuentos y cuotas sin interés en miles de comercios.

Descuento del 30%, cuotas sin interés y reintegro de hasta $40.000

Los viernes 9 y 16 y los sábados 10 y 17 de octubre, quienes abonen con tarjeta de crédito contarán con un 30% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés.

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El beneficio aplica en rubros como indumentaria, deportes, perfumerías, librerías, farmacias, ópticas y bicicleterías, con un tope de $40.000 por transacción.

Hasta 24 cuotas sin interés en Provincia Compras

La plataforma de comercio electrónico de la entidad sumó financiación especial durante todo el mes.

  • Del 5 al 9 de octubre: Productos seleccionados con hasta 24 cuotas sin interés.
  • Del 13 al 18 de octubre: Financiamiento de hasta 12 cuotas sin interés en perfumería, moda, belleza, tecnología, bicicletas y smartwatches.

Regalo adicional de una mochila en shoppings adheridos

Para compras presenciales en centros comerciales con tarjetas Mastercard, habrá un beneficio extra al presentar los comprobantes de pago.

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Presentando tickets acumulados por un valor mínimo de $100.000, los clientes recibirán una mochila de regalo en centros como Alto Avellaneda, DOT, Soleil, Aldrey y Bahía Blanca Plaza Shopping.

Canje de puntos y ahorro acumulado con mesumo

El programa de fidelización mesumo también ofrece facilidades para aprovechar el saldo acumulado antes del festejo.

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Entre el 6 y el 9 de octubre, los usuarios registrados obtienen un 30% de ahorro en puntos en los productos incluidos en el catálogo de la categoría especial Día de la Madre.

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