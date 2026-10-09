Anticipá las compras del Día de la Madre: la promoción bancaria con financiación en hasta 24 cuotas

Falta muy poco para la celebración del domingo 18 de octubre y la búsqueda del regalo ideal para mamá ya está en marcha.

Para aliviar el bolsillo en las compras del mes, se puso en marcha un paquete especial de beneficios con descuentos y cuotas sin interés en miles de comercios.

Descuento del 30%, cuotas sin interés y reintegro de hasta $40.000

Los viernes 9 y 16 y los sábados 10 y 17 de octubre, quienes abonen con tarjeta de crédito contarán con un 30% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés.

El beneficio aplica en rubros como indumentaria, deportes, perfumerías, librerías, farmacias, ópticas y bicicleterías, con un tope de $40.000 por transacción.

Hasta 24 cuotas sin interés en Provincia Compras

La plataforma de comercio electrónico de la entidad sumó financiación especial durante todo el mes.

Del 5 al 9 de octubre: Productos seleccionados con hasta 24 cuotas sin interés .

Productos seleccionados con . Del 13 al 18 de octubre: Financiamiento de hasta 12 cuotas sin interés en perfumería, moda, belleza, tecnología, bicicletas y smartwatches.

Regalo adicional de una mochila en shoppings adheridos

Para compras presenciales en centros comerciales con tarjetas Mastercard, habrá un beneficio extra al presentar los comprobantes de pago.

Presentando tickets acumulados por un valor mínimo de $100.000, los clientes recibirán una mochila de regalo en centros como Alto Avellaneda, DOT, Soleil, Aldrey y Bahía Blanca Plaza Shopping.

Canje de puntos y ahorro acumulado con mesumo

El programa de fidelización mesumo también ofrece facilidades para aprovechar el saldo acumulado antes del festejo.

Entre el 6 y el 9 de octubre, los usuarios registrados obtienen un 30% de ahorro en puntos en los productos incluidos en el catálogo de la categoría especial Día de la Madre.