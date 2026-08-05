Anses subió la asignación por nacimiento a $87. 926 en agosto: cuáles son los requisitos y cómo solicitarla

Si tuviste un hijo recientemente y cobrás alguna prestación oficial, hay una suma única que Podés reclamar ante la ANSES.

El organismo nacional confirmó que la asignación por nacimiento ascendió a $87.926 durante agosto de 2026.

Nuevo monto actualizado de la asignación y porcentaje de aumento

El beneficio registró un incremento del 1,89% formalizado a través de la Resolución 233/2026.

Este pago de $87.926 aplica únicamente para los nacimientos ocurridos en agosto, dado que se liquida el valor vigente al mes en que nace el bebé.

Quienes pueden cobrar este beneficio de la ANSES

La asignación alcanza a familias de diversos regímenes laborales y de la seguridad social:

Titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) y trabajadores en relación de dependencia.

y trabajadores en relación de dependencia. Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo.

y de la Asignación por Embarazo. Trabajadores asegurados por ART, titulares del fondo de desempleo y veteranos de la Guerra de Malvinas.

Plazos para realizar el trámite de solicitud

Para cobrar esta prestación única, es obligatorio realizar la presentación formal en tiempo y forma.

La solicitud debe realizarse entre los 2 meses y los 2 años posteriores al nacimiento del niño o niña.

Documentación necesaria y vías de atención

El trámite requiere presentar el DNI del grupo familiar y la partida de nacimiento del recién nacido.

Los titulares de SUAF pueden tramitarlo por Atención Virtual o presencial con turno, mientras que para AUH y Asignación por Embarazo la gestión es únicamente presencial en oficinas de la ANSES.