Con incremento y aguinaldo: cuánto cobrarían los jubilados y la AUH de Anses en diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya proyecta un incremento del 1,8% para diciembre, condicionado al Índice de Precios al Consumidor. El porcentaje base surge directamente del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica mes a mes el Banco Central.

Sin embargo, la cifra definitiva se confirmará este jueves 12 de noviembre a las 16 horas, momento en el que el Indec difundirá la inflación oficial.

Hasta que se conozca el dato certero, ya se calcularon las estimaciones preliminares que impactarán de lleno en los bolsillos de millones de beneficiarios en todo el país. A continuación, el detalle de cómo se moverían los números en el anteúltimo mes del año.

Jubilados y pensionados: montos con aguinaldo y bono

Los titulares previsionales cobrarán en diciembre el respectivo medio aguinaldo junto al haber actualizado. Sumando el bono de $70.000 —que continúa congelado por la Ley de Presupuesto—, los ingresos estimados alcanzarán cifras claves.

La jubilación mínima se ubicaría en los $748.229,97, contemplando todas las extras de fin de año. Por su parte, el haber de la jubilación máxima treparía hasta los $4.563.845,40.

En cuanto a las pensiones, la PUAM llegaría a los $612.583,98, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y vejez se posicionarán en $544.760,98. Las madres de siete hijos cobrarán un total equivalente a la mínima, es decir, $748.229,97.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y extras

La AUH también absorberá la suba estimada del 1,8%, modificando el esquema de cobro mensual. El valor general por menor será de $162.484, lo que representa un pago directo del 80% equivalente a $129.987,20.

Para la AUH con discapacidad, el monto general ascenderá a $529.059, percibiendo de forma directa un importe de $423.247,20 en su haber mensual.

Además, se recuerda que rige el pago del 100% en menores de hasta 5 años mediante el control sanitario automático, y el Complemento Leche se elevará a $61.287. En la Zona 1, el valor general por menor escalará a $211.230.

Escalas actualizadas para las asignaciones del SUAF

Las asignaciones familiares del sistema SUAF modificarán sus topes y rangos de acuerdo a los ingresos del grupo familiar. La asignación por hijo y prenatal tendrá topes escalonados de $81.253 (Rango 1), $54.811 (Rango 2), $33.153 (Rango 3) y $17.109 (Rango 4).

Para los hijos con discapacidad dentro del SUAF, los importes estipulados serán de $264.542 (Rango 1), $187.149 (Rango 2) y $118.115 (Rango 3).

En cuanto a otras prestaciones de pago único, la asignación por nacimiento se fijará en $94.710, la adopción en $566.229 y el matrimonio en $141.808. La ayuda escolar anual, en cambio, se mantendrá en $85.000.