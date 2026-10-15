Anses reajusta jubilaciones y asignaciones: las fechas clave y las escalas definitivas tras el dato de inflación

Los haberes previsionales de la Anses tendrán un aumento mensual del 1,93% en noviembre de 2026, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec.

El haber mínimo y el cobro final en mano con el bono

Para quienes perciben el haber mínimo, el haber bruto alcanzará los $444.158,46. Al sumarle el bono congelado de $70.000, el monto bruto total pasará a $514.158,46.

Haber mínimo en mano: tras realizar el descuento obligatorio del 3% correspondiente al PAMI, el cobro neto será de $500.833,70 .

tras realizar el descuento obligatorio del 3% correspondiente al PAMI, el cobro neto será de . Impacto real del aumento: como el bono no se actualiza, la suba efectiva en el bolsillo para el haber mínimo será del 1,66% .

como el bono no se actualiza, la suba efectiva en el bolsillo para el haber mínimo será del . Jubilación máxima: el techo del sistema contributivo se ubicará en $2.988.765,82 en bruto y $2.822.764,63 en neto.

Aumento para la PUAM y las pensiones no contributivas

El reajuste por movilidad del 1,93% se aplica también a las prestaciones previsionales no contributivas:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el haber básico pasa a $355.326,77. Con el bono, alcanza los $425.326,77 brutos y $414.666,97 en mano .

el haber básico pasa a $355.326,77. Con el bono, alcanza los $425.326,77 brutos y . Pensión No Contributiva por Invalidez: se fija en $310.910,92. Sumado el refuerzo de $70.000, el cobro bruto queda en $380.910,92 y el neto en $371.583,59.

Nuevos montos para la AUH y las asignaciones familiares

La actualización del 1,93% alcanza a las distintas líneas de pago por hijo que liquida el organismo previsional:

Asignación Universal por Hijo (AUH): se eleva a $159.610 por menor de 18 años y a $519.703 en casos de discapacidad.

se eleva a por menor de 18 años y a en casos de discapacidad. SUAF (Trabajadores formales y monotributistas): los valores por hijo varían según los ingresos del hogar en escalas de $79.815 , $53.840 , $32.566 y $16.805 .

los valores por hijo varían según los ingresos del hogar en escalas de , , y . Topes de ingresos: el límite por grupo familiar se ajusta a $6.543.627, mientras que el máximo individual pasa a $3.271.813.

Evolución de los ingresos frente a la inflación del año

En los primeros nueve meses de 2026, la inflación acumulada se ubicó en un 23,6%, mientras que los haberes sin bono subieron un 25,7% por movilidad.

Sin embargo, para los jubilados que cobran el haber mínimo, el congelamiento del bono en $70.000 generó que la suba acumulada sea de solo un 21,4%.

Esta brecha representa una pérdida del 3,4% en el poder de compra para los haberes más bajos en lo que va del año.