Anses reajusta jubilaciones y asignaciones: las fechas clave y las escalas definitivas tras el dato de inflación

Por Denisse Helman
Persona mayor realizando una consulta de cobro previsional

Los haberes previsionales de la Anses tendrán un aumento mensual del 1,93% en noviembre de 2026, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec.

El haber mínimo y el cobro final en mano con el bono

Para quienes perciben el haber mínimo, el haber bruto alcanzará los $444.158,46. Al sumarle el bono congelado de $70.000, el monto bruto total pasará a $514.158,46.

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  • Haber mínimo en mano: tras realizar el descuento obligatorio del 3% correspondiente al PAMI, el cobro neto será de $500.833,70.
  • Impacto real del aumento: como el bono no se actualiza, la suba efectiva en el bolsillo para el haber mínimo será del 1,66%.
  • Jubilación máxima: el techo del sistema contributivo se ubicará en $2.988.765,82 en bruto y $2.822.764,63 en neto.

Aumento para la PUAM y las pensiones no contributivas

El reajuste por movilidad del 1,93% se aplica también a las prestaciones previsionales no contributivas:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el haber básico pasa a $355.326,77. Con el bono, alcanza los $425.326,77 brutos y $414.666,97 en mano.
  • Pensión No Contributiva por Invalidez: se fija en $310.910,92. Sumado el refuerzo de $70.000, el cobro bruto queda en $380.910,92 y el neto en $371.583,59.

Nuevos montos para la AUH y las asignaciones familiares

La actualización del 1,93% alcanza a las distintas líneas de pago por hijo que liquida el organismo previsional:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): se eleva a $159.610 por menor de 18 años y a $519.703 en casos de discapacidad.
  • SUAF (Trabajadores formales y monotributistas): los valores por hijo varían según los ingresos del hogar en escalas de $79.815, $53.840, $32.566 y $16.805.
  • Topes de ingresos: el límite por grupo familiar se ajusta a $6.543.627, mientras que el máximo individual pasa a $3.271.813.

Evolución de los ingresos frente a la inflación del año

En los primeros nueve meses de 2026, la inflación acumulada se ubicó en un 23,6%, mientras que los haberes sin bono subieron un 25,7% por movilidad.

Sin embargo, para los jubilados que cobran el haber mínimo, el congelamiento del bono en $70.000 generó que la suba acumulada sea de solo un 21,4%.

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Esta brecha representa una pérdida del 3,4% en el poder de compra para los haberes más bajos en lo que va del año.

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