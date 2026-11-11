ANSES: el certificado que dura 30 días y qué revisar antes de solicitarlo

En noviembre de 2026, muchos trámites siguen requiriendo una constancia que acredite la situación de una persona frente a los registros de ANSES. El comprobante puede solicitarse por internet, sin pagar y sin trasladarse a una oficina, pero antes de completar la consulta conviene saber qué información toma en cuenta el organismo.

No se trata de un documento que se entregue únicamente a jubilados o beneficiarios de asignaciones. También puede necesitarlo una persona que está realizando una gestión administrativa, tiene que presentar documentación ante una institución o necesita demostrar que no registra determinadas prestaciones y actividades en un período específico.

La herramienta se llama Certificación Negativa de ANSES. Aunque es sencilla de consultar, su resultado puede generar dudas: el hecho de que no aparezca el comprobante no implica necesariamente que se haya cometido un error, y la constancia tampoco reemplaza otros documentos, como la de CUIL o la historia laboral.

Qué acredita la Certificación Negativa de ANSES

La certificación es un documento oficial que refleja la ausencia de determinados registros en las bases del organismo durante el período consultado. Entre los datos que analiza figuran declaraciones juradas de trabajo en relación de dependencia, aportes o transferencias vinculados al trabajo autónomo, el monotributo y las casas particulares, así como distintas prestaciones.

La información oficial también incluye el cobro de asignaciones familiares, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, prestación por desempleo, programas sociales, Progresar y beneficios previsionales. Asimismo, la consulta contempla registros de obra social e informa la condición de monotributista social.

Es importante entender la diferencia: la certificación no afirma que una persona nunca trabajó o nunca recibió una prestación. Se refiere a las verificaciones que efectúa ANSES para el período seleccionado, con los datos disponibles en sus sistemas.

Cómo consultar el comprobante con el CUIL

El trámite es gratuito y se realiza en línea. Para iniciar la consulta directa, el requisito que indica la información oficial es contar con el número de CUIL. Los pasos son los siguientes:

Ingresar al trámite de Certificación Negativa de ANSES publicado en el portal oficial del Estado. Abrir el acceso a la consulta en línea de ANSES. Completar el CUIL y seleccionar el período que se desea verificar. Confirmar la consulta y revisar el resultado que muestra el sistema. Si el comprobante está disponible, guardarlo para presentarlo en la gestión que lo requiere.

Como alternativa, la consulta también puede realizarse por mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social. Si todavía no tenés esa clave, podés revisar esta guía de INFOZONA: Clave de la Seguridad Social: el trámite que conviene tener listo.

Qué significa si no se puede emitir la certificación

Una de las consultas más frecuentes aparece cuando la persona ingresa los datos y el sistema no ofrece un comprobante negativo. Eso puede suceder porque existe al menos un registro incompatible con la constancia solicitada para ese período, como actividad laboral declarada, un beneficio previsional o alguna de las prestaciones contempladas.

En ese caso, el primer paso es revisar cuidadosamente el período ingresado y comprobar si los datos corresponden al titular. Si existen discrepancias en la situación laboral o en los beneficios registrados, conviene consultar los canales oficiales para conocer qué información figura y cuál es la vía de corrección que corresponde. No es recomendable interpretar automáticamente el resultado como una deuda, una sanción o una suspensión de beneficios.

También es importante distinguir el propósito del documento. Si una institución te pide una constancia de CUIL, una historia laboral o una certificación de servicios, se trata de trámites diferentes. Presentar una certificación negativa en reemplazo de ellos puede demorar la gestión.

Cuánto dura y cuándo conviene volver a solicitarla

De acuerdo con el portal oficial del Gobierno nacional, la Certificación Negativa tiene una validez de 30 días. Por esa razón, si la institución que la solicita exige documentación vigente, es conveniente obtenerla cerca de la fecha de presentación y verificar que el comprobante no esté vencido.

La consulta no tiene costo. Si recibís mensajes que ofrecen emitir esta constancia a cambio de dinero, desconfía y utilizá los canales oficiales. Evitá, además, compartir tu Clave de la Seguridad Social con terceros: la consulta directa por CUIL y la alternativa de mi ANSES son accesos distintos.

La diferencia entre un registro positivo y una prestación que estás cobrando

Otro punto importante es que el sistema reúne información de varias fuentes administrativas. Por eso, el resultado puede relacionarse con la situación laboral declarada o con una cobertura de obra social, además del cobro de una asignación o jubilación. No siempre se explica únicamente por un pago recibido ese mes.

Si necesitás el documento para una beca, un trámite administrativo o una institución de salud, verificá también las condiciones específicas que te exige esa entidad. La certificación de ANSES acredita la información que controla el organismo, pero no reemplaza todos los requisitos particulares de cada gestión.

La referencia para verificar el trámite, los requisitos y el plazo de vigencia es la página oficial Obtener Certificación Negativa de ANSES. Allí se informa que puede solicitarla cualquier persona y que la gestión es completamente gratuita.