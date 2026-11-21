Cuando una persona jubilada necesita ayuda para hacer trámites o cobrar su prestación, muchas familias recurren a un hijo, una hija o alguien de confianza. Pero acompañar al titular al banco o conocer sus datos personales no equivale a estar autorizado formalmente para representarlo ante ANSES.

La diferencia es importante, especialmente cuando existen dificultades de movilidad, internaciones o residencia en el exterior. El organismo dispone de un procedimiento gratuito para registrar a una persona apoderada y establece requisitos diferentes según la gestión que se quiera delegar.

Antes de pedir un turno conviene definir si el familiar solo hará trámites administrativos o si también necesitará percibir los haberes. Esa decisión determina parte de la documentación y la modalidad de atención.

Quién puede ser apoderado de un jubilado o pensionado

De acuerdo con la guía oficial del Gobierno nacional, se puede designar a familiares como cónyuge, conviviente previsional, hijos, nietos, padres, hermanos y otros parientes admitidos por la normativa. También existen supuestos para tutores, curadores, abogados, gestores registrados y representantes consulares o diplomáticos.

No todos los representantes están habilitados automáticamente para las mismas funciones. Para cobrar haberes se contemplan, además, entidades y situaciones específicas, como instituciones que representan a personas internadas y determinadas entidades bancarias cuando el titular reside fuera de la Argentina.

El parentesco por sí solo no reemplaza la registración. Un hijo o una hija puede ayudar a organizar documentación, pero si necesita actuar como apoderado debe completar el trámite correspondiente.

Qué documentación hay que presentar

La base del trámite es el DNI del titular y de la persona designada, con original y copia. ANSES puede requerir documentación adicional para acreditar el vínculo o la representación.

Cónyuges: acta o certificado de matrimonio.

acta o certificado de matrimonio. Convivientes previsionales: relación acreditada ante el organismo.

relación acreditada ante el organismo. Otros familiares: documentación que demuestre el parentesco, como partidas de nacimiento.

documentación que demuestre el parentesco, como partidas de nacimiento. Tutores o curadores: resolución judicial que acredite la representación y, cuando corresponda, la autorización para percibir haberes.

resolución judicial que acredite la representación y, cuando corresponda, la autorización para percibir haberes. Representación bancaria: formulario PS 6.4, Carta Poder, con intervención de la entidad.

Para evitar una visita innecesaria, es recomendable revisar los requisitos particulares del caso antes de acudir a la oficina. Las situaciones judiciales y las de personas residentes en el exterior requieren especial atención.

Cómo designar un apoderado paso a paso

El procedimiento oficial indica reunir los documentos, solicitar un turno cuando corresponda y presentarse en la oficina de ANSES. Si se pretende designar a un familiar únicamente para hacer trámites, sin facultad de cobro, la guía contempla la posibilidad de concurrir sin turno previo.

En cambio, para una designación que incluye el cobro de la jubilación o pensión, conviene gestionar el turno y confirmar los requisitos aplicables. La autorización debe quedar registrada: no alcanza con entregar informalmente una tarjeta bancaria, una clave personal o una nota escrita sin la formalidad exigida.

El trámite de designación es gratuito. ANSES no exige contratar gestores privados para realizarlo. Las consultas y la solicitud de turnos pueden iniciarse desde los canales oficiales del organismo.

Qué pasa si el jubilado no puede trasladarse

Las dificultades de movilidad son precisamente uno de los motivos por los que existe la figura del apoderado. La información oficial contempla representantes especiales por un tiempo determinado cuando una persona está imposibilitada para movilizarse y también casos de internación en instituciones.

Sin embargo, no corresponde asumir que cualquier familiar puede cobrar automáticamente por una persona internada o con movilidad reducida. La documentación y las facultades del representante dependen de cada situación. Lo más prudente es consultar el procedimiento específico con ANSES antes de intentar retirar haberes.

Apoderado para trámites y apoderado para cobrar: la diferencia

Un poder para gestiones administrativas permite representar al titular en las actuaciones autorizadas, pero no necesariamente habilita a percibir su jubilación o pensión. Si la necesidad familiar incluye cobrar, esa facultad debe estar expresamente contemplada en la designación.

La distinción también evita confusiones cuando un familiar acompaña al jubilado para solicitar un turno, presentar un documento o consultar un expediente. Ayudar en una gestión no equivale a convertirse en titular del beneficio ni implica que se transfiera el derecho a la prestación.

Para verificar condiciones y comenzar el procedimiento, consultá la ficha oficial de designación de apoderados y los canales de atención de ANSES. Es importante distinguir este trámite de los reclamos por haberes impagos o del cambio de banco de cobro, que tienen procedimientos propios.