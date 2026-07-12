Conflicto en colegios privados: el reclamo docente por el pase al ips que genera tensión en las aulas

Si sos docente en un colegio privado o parte de una familia preocupada por la estabilidad escolar, seguramente te preguntás qué alcance tiene el conflicto por el pase de los maestros extraprogramáticos al Instituto de Previsión Social (IPS). La situación escala mientras los gremios exigen respuestas claras sobre la situación previsional.

La incertidumbre recae sobre la regularización de aquellos docentes que dictan materias fuera del plan oficial, quienes reclaman los mismos derechos jubilatorios que el resto de sus colegas.

El eje del reclamo: los docentes extraprogramáticos

El punto central del conflicto es la situación de los docentes que dictan actividades extraprogramáticas, quienes hoy se encuentran fuera del régimen jubilatorio del IPS.

Los docentes exigen ser reconocidos e incorporados formalmente al sistema previsional provincial.

Esta demanda busca terminar con la desigualdad previsional que afecta a quienes desempeñan tareas en el horario extraescolar.

La postura de los colegios privados

Por su parte, las entidades que agrupan a los colegios de gestión privada sostienen que el traspaso al IPS implicaría un impacto financiero complejo para las instituciones.

Las cámaras patronales advierten que el costo de los aportes jubilatorios debería ser absorbido por el Estado o trasladado a las cuotas.

La falta de acuerdo sobre quién debe financiar estos aportes mantiene el conflicto en un punto muerto.

Impacto en la comunidad educativa

La tensión gremial genera preocupación por posibles medidas de fuerza que podrían afectar el normal dictado de clases en los próximos días.

Los gremios docentes no descartan acciones directas si no se logran avances en las mesas de diálogo.

Las familias siguen de cerca la situación para evitar interrupciones sorpresivas en el calendario escolar.

¿Qué se espera en el corto plazo?

El diálogo entre representantes docentes y las cámaras de educación privada busca evitar una escalada mayor del conflicto.