Falla en Mi IPS: el organismo aclaró que los montos incorrectos en los recibos son un error de sistema y no afectan el cobro

Si ingresaste a la plataforma digital para revisar tu recibo de sueldo y te encontraste con una cifra extraña, quedate tranquilo porque no te bajaron el haber: se trata de un problema técnico del sistema.

El Instituto de Previsión Social (IPS) emitió un aviso urgente para llevar calma a los jubilados y pensionados que notaron cifras equivocadas en la pantalla al consultar sus comprobantes.

Fallo en el módulo Mi IPS y visualización de cifras erróneas

El organismo bonaerense detectó una falla informática dentro de su sistema de autogestión Mi IPS, la herramienta que permite consultar y descargar los comprobantes mensuales.

A raíz de esta falla, algunos usuarios visualizaron importes incorrectos en la pantalla, lo que generó confusión y alarma en los primeros minutos de la consulta.

La liquidación no se modificó: cobrás el monto correspondiente

Desde las autoridades del organismo previsional remarcaron con firmeza que la liquidación real de haberes no sufrió ninguna modificación.

El inconveniente afecta de forma exclusiva a la visualización en la pantalla del comprobante web, pero los montos asignados legalmente a cada beneficiario se mantienen intactos.

Cronograma de pagos garantizado sin cambios de fecha

Un punto clave para la tranquilidad de los beneficiarios es que el calendario oficial de pagos no se ve afectado por este fallo informático.

Las jubilaciones y pensiones se acreditarán en las cuentas bancarias en las mismas fechas y montos previstos, según la programación estipulada para este mes.

Trabajos técnicos para reestablecer la plataforma

Los equipos informáticos del IPS se encuentran abocados a identificar el origen exacto del error y resolverlo a la mayor brevedad posible.

Se prevé que en las próximas horas el módulo Mi IPS vuelva a operar con normalidad para que todos los usuarios puedan verificar sus recibos de sueldo reales.