Viernes gris y húmedo: cuándo regresa el sol

La provincia de Buenos Aires transita este viernes 24 de julio bajo condiciones de tiempo mayormente nublado e inestable, con presencia de lloviznas y lluvias débiles en distintos sectores, especialmente durante la primera parte de la jornada. El ambiente se mantendrá frío, con temperaturas bajas y elevada humedad, producto del avance de una masa de aire húmedo sobre el territorio bonaerense.

Las mayores probabilidades de precipitaciones se concentran sobre el norte, centro y este provincial, mientras que hacia el sudoeste podrían registrarse lluvias de mayor intensidad de manera localizada. En el resto de la provincia predominará el cielo cubierto, con mejoramientos temporarios y vientos moderados del sector sur y sudeste.

Para el sábado se espera una mejora gradual de las condiciones meteorológicas. Aunque persistirá abundante nubosidad durante buena parte del día, la probabilidad de lluvias disminuirá significativamente y comenzarán a producirse aperturas del cielo, especialmente hacia la tarde. Las temperaturas continuarán siendo típicamente invernales, con mínimas cercanas a los 5 °C y máximas que oscilarán entre los 12 y 15 °C, según la región.

El domingo se perfila como la jornada más estable del fin de semana. Se prevé cielo parcialmente nublado, mayor presencia de sol y tiempo seco en gran parte de la provincia, acompañado por vientos leves. El frío persistirá durante las primeras horas del día, con probabilidad de heladas aisladas en sectores del centro y sur bonaerense, mientras que por la tarde las temperaturas mostrarán un leve ascenso.

De esta manera, el fin de semana marcará una transición desde la inestabilidad de este viernes hacia condiciones más estables y agradables, favoreciendo las actividades al aire libre durante el domingo, aunque sin dejar de lado el abrigo debido al persistente ambiente invernal.