Viernes gris y húmedo: cuándo regresa el sol

La provincia de Buenos Aires transita este viernes 24 de julio bajo condiciones de tiempo mayormente nublado e inestable, con presencia de lloviznas y lluvias débiles en distintos sectores, especialmente durante la primera parte de la jornada. El ambiente se mantendrá frío, con temperaturas bajas y elevada humedad, producto del avance de una masa de aire húmedo sobre el territorio bonaerense.
Las mayores probabilidades de precipitaciones se concentran sobre el norte, centro y este provincial, mientras que hacia el sudoeste podrían registrarse lluvias de mayor intensidad de manera localizada. En el resto de la provincia predominará el cielo cubierto, con mejoramientos temporarios y vientos moderados del sector sur y sudeste.
Para el sábado se espera una mejora gradual de las condiciones meteorológicas. Aunque persistirá abundante nubosidad durante buena parte del día, la probabilidad de lluvias disminuirá significativamente y comenzarán a producirse aperturas del cielo, especialmente hacia la tarde. Las temperaturas continuarán siendo típicamente invernales, con mínimas cercanas a los 5 °C y máximas que oscilarán entre los 12 y 15 °C, según la región.
El domingo se perfila como la jornada más estable del fin de semana. Se prevé cielo parcialmente nublado, mayor presencia de sol y tiempo seco en gran parte de la provincia, acompañado por vientos leves. El frío persistirá durante las primeras horas del día, con probabilidad de heladas aisladas en sectores del centro y sur bonaerense, mientras que por la tarde las temperaturas mostrarán un leve ascenso.
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De esta manera, el fin de semana marcará una transición desde la inestabilidad de este viernes hacia condiciones más estables y agradables, favoreciendo las actividades al aire libre durante el domingo, aunque sin dejar de lado el abrigo debido al persistente ambiente invernal.