Alivio para el bolsillo: qué productos seleccionados se pueden conseguir hoy con el beneficio renovado de tienda bna+

Llegar a fin de mes y renovar lo que hace falta en casa se volvió un desafío enorme, pero una billetera virtual acaba de patear el tablero. Si estabas esperando el momento exacto para cambiar el celular o equipar la cocina sin que tu tarjeta explote, esta noticia es para vos.

El Banco Nación confirmó la renovación de su agresivo plan de financiamiento dentro de Tienda BNA+. La medida permite acceder a cuotas sin interés en un catálogo exclusivo de productos seleccionados, transformándose en el principal refugio para los consumidores.

A continuación, te contamos cuáles son los rubros que entran en la promoción y cómo tenés que hacer para aprovecharla desde tu celular.

Los rubros destacados de la promoción

La plataforma oficial del banco extendió los beneficios para mantener el consumo activo en categorías clave:

Tecnología y conectividad: Teléfonos celulares de última generación, notebooks, tablets y accesorios de computación.

Teléfonos celulares de última generación, notebooks, tablets y accesorios de computación. Electrodomésticos y hogar: Televisores Smart, heladeras, lavarropas y sistemas de climatización eficiente.

Televisores Smart, heladeras, lavarropas y sistemas de climatización eficiente. Movilidad y deportes: Bicicletas, motos, indumentaria deportiva y calzado.

Quiénes pueden comprar y cómo acceder

Para aprovechar el beneficio que rige en toda la Argentina, el mecanismo es completamente virtual y requiere cumplir con pocos pasos:

Medios de pago: Es exclusivo para usuarios que abonen con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación .

Es exclusivo para usuarios que abonen con tarjetas de crédito . Aplicación obligatoria: La compra debe gestionarse a través de la app BNA+ o ingresando directamente al portal web de la tienda.

La compra debe gestionarse a través de la app o ingresando directamente al portal web de la tienda. Segmentación por cuenta: Dependiendo del tipo de cuenta del cliente (como Nación Estilo o Ágil), se habilitan techos de financiación que van desde las 12 hasta las 18 cuotas sin interés.

Envíos y alcance en provincia de Buenos Aires

El servicio de logística de la Tienda BNA+ garantiza la entrega de los productos en puntos neurálgicos donde la demanda se disparó en las últimas horas: