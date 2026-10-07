Alerta amarilla y naranja para el miércoles en la Provincia: qué zonas están alcanzadas

La alerta amarilla y naranja para este miércoles 7 de octubre en la Provincia de Buenos Aires obliga a mirar algo más que la posibilidad de lluvia. El mapa del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitido el martes 6 a las 18:36, muestra distintos niveles de advertencia dentro del territorio bonaerense: el riesgo no será el mismo en todas las localidades.

El aviso anticipa tormentas con potencial para complicar actividades al aire libre y desplazamientos. La distribución de colores es importante para organizar la jornada: una misma provincia puede tener sectores en naranja, otros en amarillo y áreas sin una advertencia de esos niveles.

Alerta amarilla y naranja en la Provincia: qué muestra el mapa del miércoles

En la actualización del martes por la tarde, el naranja se extiende sobre una amplia franja del norte y oeste bonaerense y alcanza sectores metropolitanos y de la región de La Plata. El amarillo ocupa buena parte del centro y sudeste. En el sudoeste se observan sectores en verde, por lo que no corresponde hablar de toda la provincia bajo alerta naranja.

La lectura es regional. Para saber qué nivel corresponde a una dirección concreta, hay que consultar la localidad en el Sistema de Alerta Temprana del SMN. Los límites de cada zona y el período de vigencia son tan relevantes como el color que aparece en el resumen provincial.

Qué diferencia hay entre amarillo y naranja

El amarillo indica la posibilidad de fenómenos con capacidad de generar daños e interrupciones de actividades habituales. Es una señal para informarse y tomar precauciones. El naranja implica un escenario de mayor peligrosidad y exige prepararse y seguir las indicaciones de las autoridades.

Ninguno de esos colores describe un daño ya ocurrido. Tampoco permite asegurar que cada barrio recibirá granizo o la misma cantidad de agua. La alerta se emite ante un escenario previsto para un área: dentro de ella pueden existir diferencias de intensidad y de momento de llegada.

Qué fenómenos conviene seguir durante la jornada

La atención estará puesta en las lluvias intensas, las ráfagas, la actividad eléctrica y la posibilidad de granizo. En una tormenta, la complicación puede producirse por la combinación de esos fenómenos, incluso si el episodio más fuerte dura poco tiempo.

Por eso, mirar únicamente el porcentaje de probabilidad de lluvia puede resultar insuficiente. Ese dato responde a una pregunta distinta de la alerta: la advertencia incorpora el potencial de impacto. Para una salida, un traslado o una actividad deportiva, conviene revisar ambos productos y el horario del último parte.

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Cómo consultar la información antes de salir

Entrá al mapa oficial del SMN y seleccioná el miércoles 7. Buscá tu localidad o zona de residencia. Revisá el fenómeno, el nivel y las franjas de vigencia. Comprobá la fecha y hora de emisión. Volvé a consultar antes de viajar y seguí los avisos de Defensa Civil.

Una captura es útil para conocer una actualización, pero puede quedar desactualizada si el organismo modifica el aviso. El mapa diario tampoco debe leerse como una hora exacta de llegada: para ese detalle hay que abrir la información de la zona.

La precaución clave para este miércoles

Si tenés actividades al aire libre, prepará una alternativa bajo techo y evitá esperar a que la tormenta esté encima para buscar resguardo. Antes de salir también conviene verificar si el municipio o el organizador comunicó cambios específicos.

La información de esta nota corresponde al aviso emitido el 6 de octubre a las 18:36. Los niveles pueden cambiar con nuevas actualizaciones del SMN. Consultá el parte vigente de tu localidad durante el miércoles para ajustar los planes de la jornada.