Alerta por tormentas en Buenos Aires: dónde puede caer granizo este viernes

El viernes 6 de noviembre llega con condiciones inestables en distintos sectores de la provincia de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para áreas del oeste bonaerense, una advertencia que merece atención tanto de quienes deben viajar como de quienes tienen actividades al aire libre.

La advertencia se concentra en la tarde, cuando podrían desarrollarse tormentas aisladas de variada intensidad. No significa que vaya a granizar en cada localidad incluida en el mapa, pero sí que existe la posibilidad de fenómenos localmente fuertes, con cambios rápidos en las condiciones.

La información debe leerse por distrito y franja horaria: la alerta puede actualizarse durante el día y no corresponde extenderla automáticamente a toda la provincia.

Qué zonas de Buenos Aires están bajo alerta este viernes

Los reportes de la mañana ubican el área de advertencia principalmente en el oeste de la provincia de Buenos Aires, además de sectores de La Pampa y San Luis. El alcance exacto depende del mapa por departamento o partido que publica el organismo nacional.

Antes de salir, especialmente si vas a circular por rutas del interior, consultá el mapa oficial de alertas del SMN. Allí se puede verificar si el lugar de partida, el recorrido y el destino están comprendidos en una advertencia vigente.

Una ciudad con cielo parcialmente nublado por la mañana puede experimentar un cambio brusco durante la tarde. Por eso, no alcanza con observar el tiempo en una sola localidad para evaluar todo un trayecto.

Granizo, ráfagas y lluvias intensas: qué fenómenos se esperan

La alerta amarilla contempla tormentas que podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo, ráfagas intensas y abundante agua en períodos cortos. Los informes difundidos durante la mañana estiman acumulados de lluvia de entre 20 y 40 milímetros en las áreas alcanzadas, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

Es importante diferenciar el riesgo de la certeza: el granizo figura entre los fenómenos posibles, pero su aparición depende de cómo evolucione cada tormenta. Tampoco puede anticiparse con precisión en qué barrio o campo se producirán las ráfagas más fuertes.

Las precipitaciones concentradas en poco tiempo pueden reducir la visibilidad en rutas, provocar anegamientos temporarios y complicar los accesos rurales. El riesgo aumenta cuando coinciden lluvia intensa y viento.

Qué hacer si tenés que viajar por rutas bonaerenses

Quienes circulen por rutas provinciales o nacionales deben prestar especial atención a la visibilidad y a las condiciones de la calzada. Si comienza una tormenta intensa, conviene reducir la velocidad progresivamente, aumentar la distancia con otros vehículos y evitar maniobras bruscas.

No es recomendable detenerse debajo de árboles ni estructuras inestables para resguardarse del granizo. Ante una situación de visibilidad muy reducida, buscá un lugar seguro y habilitado para esperar, fuera de la zona de circulación.

También es útil revisar el pronóstico actualizado antes de emprender un viaje largo, ya que una advertencia de varias horas puede coincidir solo con una parte del recorrido.

Las recomendaciones del SMN ante una alerta amarilla

Evitá actividades al aire libre durante las tormentas y buscá refugio en un edificio o vehículo cerrado.

No saques la basura si se prevén lluvias fuertes y mantené libres desagües y sumideros.

Asegurá macetas, muebles de jardín y otros objetos que pueda desplazar el viento.

Alejate de postes, árboles y cables caídos.

Si ingresa agua a la vivienda, cortá la electricidad cuando hacerlo sea seguro.

La alerta amarilla señala la posibilidad de fenómenos con capacidad de provocar daños o interrupciones momentáneas de las actividades habituales. No implica necesariamente una emergencia generalizada, pero sí exige precauciones.

Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana

Las previsiones generales consultadas para la provincia indican una mejora gradual en varios sectores durante el sábado, con condiciones más estables hacia el domingo. Sin embargo, el pronóstico cambia según la localidad y debe revisarse antes de organizar viajes o encuentros al aire libre.

Para información en tiempo real, la referencia es el SMN. Esta cobertura corresponde a la advertencia difundida durante la mañana del viernes 6 de noviembre de 2026 y puede cambiar si el organismo modifica las zonas o los horarios.