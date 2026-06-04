Alerta meteorológica: qué distritos bonaerenses pueden tener tormentas fuertes este viernes

La alerta meteorológica para este viernes en la Provincia de Buenos Aires vuelve a poner el foco en una amplia zona del territorio bonaerense, especialmente sobre el centro, sur, sudoeste y sectores de la costa atlántica. Según la actualización emitida por el Servicio Meteorológico Nacional este jueves, el mapa oficial mantiene áreas bajo alerta amarilla por tormentas, por lo que se recomienda seguir la evolución del tiempo durante las próximas horas.

Qué significa la alerta amarilla para este viernes

La advertencia amarilla implica que pueden registrarse fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. En este caso, el aviso está asociado a tormentas que podrían presentarse con lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

El nivel amarillo no representa el escenario más extremo dentro del sistema de alertas, pero sí requiere atención, sobre todo para quienes tengan que viajar, trabajar al aire libre o circular por rutas provinciales y caminos rurales. En jornadas de inestabilidad, la visibilidad puede reducirse de manera repentina y algunas zonas pueden acumular agua en poco tiempo.

Los distritos bonaerenses que aparecen bajo advertencia

De acuerdo con el mapa difundido por el SMN, la zona alcanzada por la alerta cubre una franja extensa de la Provincia de Buenos Aires. Entre los sectores visibles en el área amarilla aparecen ciudades y partidos del centro, sudeste, sudoeste y costa atlántica.

Región Distritos y ciudades alcanzadas Centro bonaerense Azul, Tandil, Rauch, Ayacucho, Tapalqué, Olavarría, General La Madrid, Laprida y Benito Juárez Sudeste y costa Balcarce, Mar del Plata, Miramar, Lobería, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, Coronel Dorrego y Monte Hermoso Sudoeste Bahía Blanca, Punta Alta, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Guaminí y zonas cercanas Oeste y centro-oeste Pehuajó, Carlos Tejedor, Daireaux, Henderson, Carlos Casares, Bolívar y sectores aledaños Costa y corredor atlántico norte General Juan Madariaga, Villa Gesell, Pinamar, Mar Chiquita, Maipú y General Guido

En cambio, el mapa muestra fuera del área amarilla a varios sectores del noreste bonaerense, donde la situación aparece con menor nivel de advertencia al momento de la actualización. De todos modos, el pronóstico puede modificarse y conviene revisar los avisos oficiales antes de salir.

Por qué puede complicarse la circulación

El mayor riesgo durante este tipo de eventos suele darse cuando las tormentas se desarrollan en forma localizada. Una ciudad puede registrar lluvia moderada, mientras que a pocos kilómetros puede haber chaparrones fuertes, ráfagas intensas o granizo. Por eso, quienes tengan previsto moverse por rutas como la 2, 3, 226, 29, 51, 55, 74, 76, 85 u otros corredores del interior deberían manejar con mayor precaución.

También hay que prestar atención en zonas rurales y caminos de tierra, donde la lluvia puede provocar barro, acumulación de agua y pérdida de adherencia. En áreas urbanas, el problema más frecuente suele ser el anegamiento temporal de calles, especialmente si las precipitaciones caen en períodos breves.

Recomendaciones para evitar problemas

Ante la vigencia de la alerta, las recomendaciones principales apuntan a reducir la exposición durante los momentos de mayor intensidad. El SMN aconseja mantenerse informado y tomar medidas simples, pero importantes:

No sacar la basura ni dejar objetos sueltos que puedan obstruir desagües.

ni dejar objetos sueltos que puedan obstruir desagües. Evitar actividades al aire libre durante tormentas fuertes.

durante tormentas fuertes. No refugiarse cerca de árboles o postes ante actividad eléctrica.

ante actividad eléctrica. Retirar objetos de balcones, patios y terrazas que puedan volarse con ráfagas.

que puedan volarse con ráfagas. Conducir con luces bajas, distancia prudente y menor velocidad si la lluvia reduce la visibilidad.

La advertencia rige para este viernes 5 de junio y se enmarca en un cambio de condiciones sobre la Provincia de Buenos Aires. La recomendación central es seguir la actualización del mapa oficial, ya que las alertas pueden ampliarse, reducirse o cambiar de nivel según evolucione el sistema de tormentas.