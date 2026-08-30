Alerta en cajeros automáticos: por qué no tenés que imprimir más el comprobante

Si cada vez que hacés una operación en el cajero automático imprimís el comprobante en papel, esta advertencia de seguridad te interesa.

Aunque parece una costumbre inofensiva para llevar el control, imprimir los tickets puede exponer tu información financiera y facilitar robos de identidad o estafas.

Los datos personales y financieros que quedan expuestos

Pedir el ticket impreso deja rastros de información sensible que los delincuentes pueden usar para diseñar engaños sofisticados:

Información sensible: el papel suele incluir el número de cuenta o tarjeta, la fecha, hora y ubicación exacta del cajero.

el papel suele incluir el número de cuenta o tarjeta, la fecha, hora y ubicación exacta del cajero. Saldos bancarios: muestra el dinero disponible tras la transacción, lo que puede convertirte en blanco de robos a la salida de la terminal.

muestra el dinero disponible tras la transacción, lo que puede convertirte en blanco de robos a la salida de la terminal. Uso malintencionado: aunque no muestra todos los números completos, la combinación de datos le sirve a los estafadores para armar engaños personalizados.

Las alternativas digitales para reemplazar el papel

Para reducir la exposición de datos, las entidades financieras promueven el uso de canales electrónicos seguros:

Envío por correo: podés configurar la recepción del comprobante directamente en tu e-mail o por mensaje de texto.

podés configurar la recepción del comprobante directamente en tu e-mail o por mensaje de texto. Consenso digital: la consulta de saldo mediante el homebanking o la app oficial no deja rastro físico ni costo ambiental.

la consulta de saldo mediante el homebanking o la app oficial no deja rastro físico ni costo ambiental. Control en el teléfono: llevar los comprobantes en el celular facilita el orden y evita acumular basura con datos clave en la vía pública.

Precauciones al momento de desechar un ticket impreso

En los casos en que sea indispensable pedir el papel, resulta fundamental tomar medidas para evitar que caiga en manos de terceros:

Destrucción total: no lo tires entero al tacho del cajero; triturá o rasgá el papel para impedir que la información se reconstruya.

no lo tires entero al tacho del cajero; triturá o rasgá el papel para impedir que la información se reconstruya. Guardado seguro: mantené los tickets en un lugar reservado y evitá dejarlos olvidados en billeteras, bolsos o vehículos.

mantené los tickets en un lugar reservado y evitá dejarlos olvidados en billeteras, bolsos o vehículos. Revisión inmediata: una vez verificado el movimiento, deshazte del comprobante de manera segura en tu hogar.

Claves de seguridad esenciales para operar en cajeros

Proteger la información bancaria requiere ajustar otros hábitos cotidianos dentro de las sucursales: