Chats eliminados en whatsapp: el paso a paso para verlos sin usar aplicaciones externas

Si borraste una conversación por error o querés leer un mensaje que eliminaron antes de que lo vieras, tu celular guarda alternativas.

La aplicación de WhatsApp no cuenta con un botón directo de recuperación, pero existen dos vías del propio sistema operativo para acceder al contenido borrado sin descargar programas externos.

Las copias de seguridad como el método más completo

La alternativa con mayor alcance para restaurar chats enteros se basa en los respaldos automáticos de la aplicación:

Funcionamiento: al desinstalar y volver a instalar la app, se puede restaurar la última copia en la nube guardada en Google Drive (Android) o iCloud (iPhone) .

al desinstalar y volver a instalar la app, se puede restaurar la última copia en la nube guardada en o . Requisito clave: la copia de seguridad debe haberse generado antes de la eliminación del mensaje para que este vuelva a aparecer.

la copia de seguridad debe haberse generado para que este vuelva a aparecer. Configuración: se recomienda programar respaldos con frecuencia diaria para no perder datos ante accidentes.

El registro de notificaciones integrado en celulares Android

Los usuarios del sistema Android cuentan con un truco directo que no exige desinstalar ni reiniciar la aplicación:

Acceso desde la pantalla: se debe mantener pulsada la pantalla de inicio, entrar en Widgets y seleccionar la aplicación de Ajustes .

se debe mantener pulsada la pantalla de inicio, entrar en y seleccionar la aplicación de . Activación del historial: dentro del menú de ajustes se debe elegir la función de Registro de notificaciones para crear un acceso directo.

dentro del menú de ajustes se debe elegir la función de para crear un acceso directo. Lectura de alertas: al abrir ese registro, el sistema muestra el texto de las últimas notificaciones recibidas, manteniendo visible el contenido aunque haya sido borrado del chat.

Las limitaciones del historial de alertas en el teléfono

Aunque el registro de notificaciones es una herramienta rápida, tiene ciertas restricciones operativas que deben considerarse:

Contenido parcial: solo almacena fragmentos de texto procedentes de las alertas y no imágenes ni audios.

solo almacena fragmentos de texto procedentes de las alertas y no imágenes ni audios. Tiempo y capacidad: el sistema borra las notificaciones viejas, por lo que debe consultarse inmediatamente después de la eliminación.

el sistema borra las notificaciones viejas, por lo que debe consultarse de la eliminación. Pantalla activa: si la conversación estaba abierta cuando llegó el mensaje, el celular no generó notificación y no quedará rastro almacenado.

Los riesgos de instalar aplicaciones de terceros

Existen plataformas externas como WAMR o WhatsRemoved+ que prometen guardar los mensajes borrados, pero conllevan ciertos riesgos: