Puesta a punto del Estadio Único: AFA y Universo Producciones impulsan mejoras para megaeventos

El Estadio Único de La Plata atraviesa una profunda renovación de sus instalaciones para posicionarse como la sede principal de megaeventos y recitales de escala global.

Te contamos los detalles de las obras, las alianzas detrás del proyecto y el esperado hito de la llegada del grupo surcoreano BTS.

Renovación integral de suites y palcos VIP

El plan de obras se enfoca en la modernización de los espacios de categoría preferencial para optimizar la comodidad de los asistentes.

El recinto cuenta con una capacidad total de 53.000 espectadores, mientras que sus sectores VIP permiten albergar a 1.800 invitados.

Las mejoras contemplan cambios en infraestructura, logística de acceso y una propuesta gastronómica de primer nivel.

La llegada de BTS como hito de la nueva etapa

En el marco de esta transformación, el desembarco de la banda K-Pop BTS se proyecta como el evento central de la agenda.

La iniciativa busca convertir al Estadio Único en un polo competitivo frente a los principales escenarios de espectáculos en Sudamérica.

Esta propuesta apunta a impulsar no solo la industria musical, sino también el movimiento turístico y cultural de la región.

La alianza estratégica detrás de las obras

El desarrollo del proyecto está a cargo de Universo Producciones en alianza con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Ambas organizaciones buscan elevar los estándares del recinto para responder a las exigencias técnicas de las giras internacionales.

La apuesta empresarial procura reforzar la capacidad del estadio tanto para festivales masivos como para competencias deportivas.

Experiencia del espectador y servicios de alta gama

La reconversión pone eje en la atención personalizada y la agilidad en los servicios dentro del predio.

Se implementarán nuevos circuitos gastronómicos y áreas de confort exclusivas para el público de los sectores VIP.

Con estas obras, el estadio platense busca asegurar su lugar en la ruta de las principales productoras de espectáculos del mundo.