Aguinaldo docente 2026: las provincias que ya tienen fecha de pago

El aguinaldo docente 2026 vuelve a quedar en el centro de la agenda salarial de junio, con una situación que no es igual en todo el país: algunas provincias ya informaron fechas concretas para estatales y docentes, mientras que otras todavía mantienen el cronograma pendiente de publicación.

La primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) debe abonarse durante junio. En términos generales, el monto equivale al 50% de la mejor remuneración mensual del primer semestre, tomando los conceptos remunerativos que correspondan. En el caso de los docentes estatales, el pago suele quedar incluido dentro del calendario de la administración pública provincial.

El pago que miran los docentes antes del cierre de junio

La fecha límite legal para la primera cuota del aguinaldo es el 30 de junio de 2026, aunque en la práctica cada jurisdicción puede adelantar el depósito o organizarlo por sectores. Por eso, para maestros y profesores, la pregunta central no es solo cuánto se cobra, sino qué día impactará el dinero en la cuenta sueldo.

En las provincias donde ya hubo anuncio oficial o comunicación pública, el escenario aparece más claro. En otras, el dato todavía depende de la publicación del calendario salarial de junio o de una definición del Ministerio de Economía local.

Jurisdicción Situación del aguinaldo docente 2026 Provincia de Buenos Aires Sin fecha oficial publicada para el SAC docente al 5 de junio; se espera cronograma provincial. CABA Pendiente de confirmación; debe abonarse dentro del plazo legal de junio. Catamarca Pendiente de confirmación oficial para docentes y estatales. Chaco 16 de junio para trabajadores activos de la administración pública y pasivos. Chubut Sin cronograma 2026 verificado al cierre; en años previos se abonó hacia fines de junio. Córdoba Pendiente de publicación del calendario provincial. Corrientes 16 de junio, con el SAC calculado sobre la nueva escala salarial anunciada. Entre Ríos Pendiente de confirmación oficial para el sector docente. Formosa Pendiente de cronograma al 5 de junio. Jujuy Cerca del 20 de junio, según anticipo del área de Hacienda provincial. La Pampa Pendiente de comunicación oficial. La Rioja Pendiente de confirmación para estatales y docentes. Mendoza Sin fecha oficial difundida; gremios y docentes esperan definición. Misiones Pendiente de cronograma. Neuquén Pendiente de confirmación para el pago del SAC. Río Negro Pendiente de anuncio oficial. Salta 16 de junio, según la fecha anticipada por el área económica provincial. San Juan 19 de junio para todos los agentes públicos provinciales. San Luis Pendiente de publicación del cronograma. Santa Cruz Pendiente de confirmación. Santa Fe Sin fecha específica de SAC informada al cierre; sí difundió cronograma de haberes de mayo. Santiago del Estero Pendiente de anuncio oficial. Tierra del Fuego Pendiente de confirmación. Tucumán Entre el 17 y el 20 de junio; Educación figura dentro del cronograma provincial.

Qué docentes lo cobran y cómo se calcula

El medio aguinaldo alcanza a docentes estatales, docentes de gestión privada registrados y personal con relación de dependencia. Si el trabajador prestó servicios durante todo el semestre, el cálculo toma la mitad del mejor sueldo mensual entre enero y junio.

Para estimar el monto, se deben considerar los conceptos remunerativos habituales. En la práctica, pueden influir:

Sueldo básico docente y antigüedad.

y antigüedad. Adicionales remunerativos propios de cada jurisdicción.

propios de cada jurisdicción. Cargos, horas cátedra o módulos liquidados en el semestre.

liquidados en el semestre. Descuentos previsionales, obra social y sindicales, cuando correspondan.

Qué pasa si la provincia aún no publicó fecha

Cuando una provincia todavía no informó el calendario, eso no significa que el aguinaldo no se pague. Significa que la fecha exacta de acreditación aún no fue comunicada por el gobierno local o por la cartera económica correspondiente.

En esos casos, los docentes deben mirar tres canales: el sitio oficial de la provincia, los comunicados del Ministerio de Educación o Hacienda y las publicaciones de los gremios docentes. También puede haber diferencias entre docentes estatales, privados subvencionados y privados no subvencionados.

Por qué puede variar el día de cobro

El aguinaldo docente no siempre se deposita el mismo día que el sueldo mensual. Algunas provincias lo pagan en una fecha única para toda la administración pública, otras lo dividen por sectores y algunas lo acreditan junto con haberes o adicionales.

Por eso, el punto más importante para junio es seguir las actualizaciones oficiales: Chaco, Corrientes, Salta, San Juan, Jujuy y Tucumán ya aparecen entre las jurisdicciones con datos concretos o fechas anticipadas, mientras que el resto deberá confirmar su cronograma antes del cierre del mes.