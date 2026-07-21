Aumentos salariales en agosto: cuáles son los 3 gremios con mayores subas, retroactivos y bonos

Si querés saber si tu actividad está entre las que recibirán los aumentos salariales más importantes, tenés la respuesta en los últimos acuerdos paritarios.

Con la desaceleración de la inflación, varias organizaciones sindicales cerraron arreglos semestrales, pagos retroactivos y asignaciones no remunerativas que impactarán en los haberes a liquidar.

Acuerdo de Ferrocarriles: subas escalonadas y abultado retroactivo

Para los trabajadores de Trenes Argentinos (SOFSA), La Fraternidad cerró un esquema que incluye un retroactivo del 5,7% acumulado entre abril, mayo y junio, junto a una suma no remunerativa de $40.000 y el diferencial de aguinaldo, abonables antes del 15 de agosto.

El cronograma fijó un 1,7% en abril, 1,5% en mayo, 2,4% en junio, 2,2% en julio y un 1,9% en agosto, sumado a una asignación no remunerativa de $50.000.

Por su parte, la Unión Ferroviaria, ASFA y APDFA pactaron un 8,03% de aumento bruto en julio y un 1,9% en agosto, junto con dos sumas no remunerativas por única vez: $40.000 antes del 20 de agosto y $50.000 con los haberes de agosto.

El Bono Presentismo Mensual del sector ferroviario sube a $65.000 desde junio, al tiempo que se definió un pago único remunerativo del 10,63% sobre la grilla de marzo, computable a liquidarse antes del 20 de agosto.

Industrias de la Alimentación: bono no remunerativo y nueva escala

La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) definió una suma no remunerativa de $120.000 correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de 2026, a saldarse en dos cuotas por única vez.

Adicionalmente, se fijaron las nuevas escalas salariales que entrarán en vigencia a partir de agosto con una suba del 9%, renovando el convenio colectivo por un año.

Seguridad Privada: paritaria semestral del 17,35% y sumas fijas

La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) concretó un entendimiento semestral con aumentos escalonados que alcanzan el 17,35% total, distribuido mes a mes junto a sumas no remunerativas:

Julio: 3,78% de aumento y $20.000 no remunerativos.

3,78% de aumento y no remunerativos. Agosto: 2,31% de aumento y $30.000 no remunerativos.

2,31% de aumento y no remunerativos. Septiembre: 2,85% de aumento y $50.000 no remunerativos.

2,85% de aumento y no remunerativos. Octubre: 2,16% de aumento y $60.000 no remunerativos.

2,16% de aumento y no remunerativos. Noviembre: 2,24% de aumento y $70.000 no remunerativos.

2,24% de aumento y no remunerativos. Diciembre: 4,01% de aumento y $120.000 no remunerativos.

Además, el plus por asistencia o presentismo asciende a $180.000 (un 9,09% de alza) y el rubro viáticos se eleva a $545.000 (representando una suba del 9,44%).

Estatales nacionales y bonaerenses

Por fuera de los tres sectores principales, los empleos públicos también verán ajustes en sus haberes del próximo mes.

Los empleados estatales de la administración nacional percibirán un 2,2% de incremento, mientras que los estatales de la provincia de Buenos Aires recibirán una suba del 5% en los sueldos a cobrarse en agosto.