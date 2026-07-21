El “Camino del Mar” ya es una realidad: la Provincia apuesta fuerte al turismo

La provincia de Buenos Aires dio un paso clave para el desarrollo turístico y ambiental de la costa atlántica con la sanción definitiva de la Ley “Camino del Mar”, una iniciativa que busca revitalizar y jerarquizar el histórico corredor costero ubicado sobre la Ruta Provincial 11, entre las ciudades de Mar del Plata y Miramar. La norma fue aprobada por el Senado bonaerense tras obtener previamente media sanción en la Cámara de Diputados.

El proyecto, impulsado por el diputado provincial y exintendente de General Alvarado, Germán Di Cesare, establece un marco legal para promover el desarrollo integral de este sector, considerado uno de los paisajes naturales más emblemáticos del litoral bonaerense.

Un corredor turístico con identidad propia

La nueva legislación apunta a transformar el denominado “Camino del Mar” en un corredor turístico de referencia, mediante la planificación de obras de infraestructura y servicios que potencien la actividad económica sin perder de vista la conservación del patrimonio natural.

Entre los principales objetivos de la ley se destacan:

Desarrollo de infraestructura básica y complementaria.

Construcción de miradores panorámicos y áreas de descanso.

Mejoras en accesos e iluminación.

Instalación de equipamiento turístico.

Promoción de emprendimientos gastronómicos, recreativos, deportivos y culturales.

Protección del ecosistema costero y preservación del paisaje natural.

Desarrollo económico y preservación ambiental

Uno de los ejes centrales de la norma es lograr un equilibrio entre el crecimiento turístico y la conservación ambiental. La iniciativa contempla políticas para proteger playas, médanos, flora y fauna autóctona, promoviendo un modelo de desarrollo sostenible que garantice la preservación del corredor para las futuras generaciones.

Asimismo, la ley prevé incentivar inversiones privadas y públicas destinadas a mejorar la oferta turística de la región, fortaleciendo la generación de empleo y la actividad económica en los municipios involucrados.

Un recorrido de gran atractivo paisajístico

El tramo comprendido entre Mar del Plata y Miramar es reconocido por sus imponentes vistas al mar, acantilados, playas, reservas naturales y espacios ideales para el turismo de naturaleza, el ciclismo, el senderismo y diversas actividades recreativas.

Con la sanción de esta ley, el Gobierno bonaerense busca consolidar al “Camino del Mar” como un nuevo atractivo estratégico dentro del mapa turístico provincial, favoreciendo la llegada de visitantes durante todo el año y fortaleciendo el desarrollo de una de las zonas costeras con mayor potencial de la provincia de Buenos Aires