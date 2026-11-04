Un miércoles para disfrutar: sol y temperaturas agradables en la provincia de buenos aires

La provincia de Buenos Aires transita este miércoles 4 de noviembre una jornada con condiciones meteorológicas variables. Mientras algunas regiones todavía presentan nubosidad e inestabilidad, en otras comienza a consolidarse una mejoría que permitirá disfrutar de períodos de sol y temperaturas agradables.

El pronóstico anticipa una recuperación progresiva del tiempo durante la jornada, aunque la estabilidad no será definitiva: hacia el viernes podrían regresar las precipitaciones a distintos sectores bonaerenses.

Cómo estará el tiempo este miércoles

Durante las primeras horas del día, la humedad y la abundante nubosidad continúan siendo protagonistas en distintas localidades de la provincia.

En sectores del centro y este bonaerense se esperan temperaturas máximas cercanas a los 22 a 24 grados, mientras que en localidades del norte provincial los registros podrían alcanzar los 26 grados.

La situación no será uniforme. En la Costa Atlántica, particularmente en Mar del Plata y alrededores, persiste la posibilidad de chaparrones y tormentas aisladas durante parte del miércoles.

En otras regiones, las condiciones tenderán a mejorar con el transcurso de las horas, dando paso a una tarde más agradable.

El jueves llegará una mejoría más generalizada

Para mañana, jueves 5 de noviembre, el panorama será considerablemente más favorable.

Se espera una jornada con mayor presencia del sol, temperaturas en ascenso y máximas que podrían alcanzar los 25 a 26 grados en diferentes sectores provinciales.

Será, en principio, uno de los días más agradables de la semana, especialmente para quienes tengan previstas actividades al aire libre.

El viernes podrían regresar las lluvias

La estabilidad atmosférica podría interrumpirse nuevamente durante el viernes 6 de noviembre.

Los pronósticos anticipan un aumento de la nubosidad y probabilidades de lluvias y chaparrones, con mayor incidencia en algunos sectores durante la tarde y la noche.

El ingreso de aire más fresco también provocaría un descenso de las temperaturas hacia el comienzo del fin de semana.

¿Cómo estará el próximo fin de semana?

Las perspectivas para el sábado 7 y domingo 8 de noviembre son alentadoras.

El sábado se presentaría más fresco, con temperaturas máximas cercanas a los 19 grados en sectores del centro provincial, pero con una tendencia hacia la estabilidad y períodos de sol.

El domingo ofrecería condiciones todavía más favorables, con cielo mayormente despejado y temperaturas que podrían alcanzar los 21 a 23 grados.

De mantenerse estas previsiones, el segundo fin de semana de noviembre permitiría recuperar las actividades al aire libre después de varios días caracterizados por la inestabilidad.