Camiones restringidos del 6 al 13 de noviembre: las rutas y los tramos afectados

Las rutas que conectan la provincia de Buenos Aires con Luján, la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba tendrán un esquema excepcional para el transporte pesado durante la visita del papa León XIV. La medida alcanza a corredores de circulación comercial y logística, por lo que las empresas y los choferes deberán revisar sus itinerarios.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial estableció restricciones para determinadas categorías de camiones, acoplados y semirremolques. No es una prohibición general para todos los vehículos ni para todas las rutas bonaerenses, una distinción importante para evitar confusiones entre automovilistas.

Cuándo rigen las restricciones y a quiénes alcanzan

Según la Disposición 370/2026, las limitaciones se aplicarán del viernes 6 al viernes 13 de noviembre, entre las 6 y las 22, en ambos sentidos de los corredores comprendidos en el operativo.

Están alcanzadas las categorías N2, N3, O3 y O4, correspondientes a vehículos de carga medianos y pesados y a sus remolques. Los automóviles particulares, motocicletas y camionetas de uso común no quedan incluidos por esta disposición.

Los tramos de Buenos Aires que deben revisar los transportistas

Ruta nacional 5: entre Chivilcoy y Luján.

entre Chivilcoy y Luján. Ruta nacional 7: entre Carmen de Areco y Luján, y entre avenida General Paz y Luján.

entre Carmen de Areco y Luján, y entre avenida General Paz y Luján. Ruta nacional 9: entre Campana y avenida General Paz.

entre Campana y avenida General Paz. Ruta nacional 8: entre el peaje Larena y el Acceso Norte.

entre el peaje Larena y el Acceso Norte. Autopista Ezeiza–Cañuelas: entre Cañuelas y avenida General Paz.

entre Cañuelas y avenida General Paz. Ruta nacional 1: entre Hudson y la Ciudad de Buenos Aires.

El operativo también comprende corredores nacionales de Córdoba. Para viajes interprovinciales, el transportista debe revisar el trayecto completo y no limitarse al tramo de origen.

Qué cargas están exceptuadas

La medida contempla excepciones para cargas consideradas esenciales. Entre ellas se mencionan leche cruda y derivados lácteos, animales vivos, frutas y hortalizas, medicamentos, combustibles y determinados gases de uso sanitario. También se exceptúan vehículos de emergencia, servicios de auxilio, recolección de residuos urbanos, móviles de prensa y transportes vinculados con órdenes judiciales inmediatas.

La excepción no significa que cualquier camión pueda circular por declarar que transporta una mercadería determinada. Los responsables deberán acreditar el destino o la condición que corresponda y cumplir con los controles previstos.

¿Afecta a la Ruta 2 o a la Ruta 11?

Los corredores bonaerenses enumerados en la disposición nacional no incluyen de manera expresa las rutas provinciales 2 y 11. Por lo tanto, no corresponde presentar esta medida como una prohibición general de camiones en la Costa Atlántica. La normativa invita a las jurisdicciones a coordinar operativos o adoptar medidas propias, que deberían anunciarse por separado.

Qué revisar antes de salir

La fiscalización será coordinada con organismos de transporte y fuerzas de seguridad. Los choferes deberían comprobar la franja horaria, la categoría de su vehículo, los tramos de ida y vuelta y la documentación de eventuales excepciones. En viajes de larga distancia, un desvío puede modificar tanto la duración del recorrido como las horas de conducción permitidas.

La disposición responde a la concentración de actividades y desplazamientos previstos durante la visita papal. Una vez finalizado el período excepcional, el esquema deberá dejar de aplicarse salvo que exista otra norma vigente.