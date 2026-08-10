Vuelve oficialmente el “día del niño”: milei restituyó por decreto la denominación tradicional

La celebración dedicada a los más chicos recuperó oficialmente en Argentina el nombre de “Día del Niño”, luego de que el Gobierno nacional estableciera mediante un decreto la restitución de la denominación tradicional.

La medida fue dispuesta por el presidente Javier Milei a través del Decreto 562/2025, firmado el 6 de agosto de 2025 y publicado al día siguiente en el Boletín Oficial. La norma establece que el tercer domingo de agosto de cada año será denominado oficialmente “Día del Niño”.

De esta manera, el Gobierno nacional dejó atrás, para la denominación oficial de esta celebración, la expresión “Día de las Infancias”, utilizada durante los últimos años en distintos ámbitos y organismos.

Una denominación que recupera su nombre tradicional

Según los fundamentos del decreto, la decisión apunta a recuperar una denominación que se encuentra fuertemente arraigada en la sociedad argentina y que históricamente identificó a la jornada destinada a celebrar a los niños.

La norma también remarca la importancia de promover y reconocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, más allá de la denominación utilizada para la fecha.

El decreto tiene alcance nacional y establece de manera permanente que la celebración tendrá lugar durante el tercer domingo de agosto.

¿Cuándo es el Día del Niño en 2026?

En 2026, el Día del Niño se celebrará el domingo 16 de agosto.

Por lo tanto, este año la tradicional fecha vuelve a encontrarse oficialmente bajo la denominación que durante décadas utilizaron las familias argentinas: Día del Niño. La fecha de celebración no cambia; lo que se recupera es su denominación oficial.

La decisión del Gobierno nacional reavivó además el debate sobre el significado cultural de una celebración que, más allá de su nombre, cada año reúne a familias y genera un importante movimiento comercial en torno a regalos y actividades para los más chicos.