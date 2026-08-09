Domingo soleado y muy frío: cómo seguirá el tiempo en la Provincia de Buenos Aires

La Provincia de Buenos Aires transita este domingo 9 de agosto una jornada marcada por el buen tiempo, el cielo mayormente despejado y temperaturas muy bajas durante las primeras horas del día. El aire frío continúa siendo el principal protagonista, aunque el sol permite una recuperación térmica durante la tarde.

Luego de las lluvias y tormentas que afectaron a distintos sectores bonaerenses durante los últimos días, las condiciones meteorológicas presentan una mejora significativa. El ingreso de aire frío y seco favoreció la disminución de la nubosidad y dejó un escenario mucho más estable para este domingo.

Las primeras horas de la jornada se presentan especialmente frías, con posibilidad de heladas en sectores del interior provincial y registros térmicos cercanos o por debajo de los 0°C en algunas localidades. Con el avance de las horas, la presencia del sol permite un moderado ascenso de las temperaturas.

Una semana que comienza con frío

El lunes continuará bajo condiciones mayormente estables, aunque las temperaturas seguirán ubicándose en valores bajos para esta época del año. Las mañanas volverán a ser frías y, en varias zonas del interior bonaerense, podrían registrarse heladas.

Durante las tardes se espera una recuperación térmica moderada, aunque sin que desaparezca la sensación invernal.

El escenario comenzaría a cambiar de manera progresiva hacia mediados de la semana. Los pronósticos anticipan un incremento de la nubosidad y el regreso de condiciones más inestables, con posibilidades de precipitaciones en distintos sectores de la provincia.

Del sol a un nuevo período de inestabilidad

De esta manera, el panorama meteorológico muestra una marcada transición: domingo y comienzo de semana con tiempo estable, mucho frío y predominio del sol, para luego avanzar hacia jornadas más variables e inestables.

La evolución de las precipitaciones deberá ser seguida especialmente durante las próximas actualizaciones, debido a que la ubicación y el momento de los sistemas de lluvia pueden experimentar modificaciones a medida que se acerque el período de mayor inestabilidad.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el seguimiento de la situación y recomienda consultar las actualizaciones oficiales, especialmente ante eventuales cambios en los pronósticos y la emisión de alertas.

Por ahora, la postal para este domingo es clara: sol a pleno, aire muy frío y una jornada ideal para disfrutar al aire libre, aunque bien abrigados.