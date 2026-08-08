Murió jorge messi, padre de lionel y un pilar en el que se apoyó a lo largo de su carrera

Jorge Horacio Messi, padre de Lionel Messi y una figura fundamental en la carrera del capitán de la Selección Argentina, murió este viernes por la noche a los 68 años en una clínica de Rosario.

La noticia generó una profunda conmoción en el mundo del fútbol y especialmente en el entorno del astro argentino. Según se hizo saber, Jorge Messi falleció alrededor de las 22 horas, mientras permanecía internado en un centro de salud de la ciudad santafesina.

El padre de Lionel Messi atravesaba desde hacía tiempo un delicado cuadro de salud y se encontraba bajo atención médica. Su fallecimiento se produce apenas semanas después de que, durante el Mundial 2026, circularan versiones falsas sobre su muerte que habían sido desmentidas por la propia familia.

Una figura clave en la historia de Lionel Messi

Jorge Horacio Messi nació en Rosario y fue mucho más que el padre del futbolista que se convertiría en una de las máximas figuras de la historia del deporte.

Desde los primeros años de Lionel estuvo estrechamente vinculado con su formación futbolística y posteriormente asumió un papel central en la administración de su carrera profesional.

Fue Jorge quien acompañó a Lionel durante momentos decisivos de su infancia y adolescencia, incluido el proceso que terminó llevando al joven rosarino a Barcelona cuando tenía apenas 13 años.

A partir de entonces, continuó siendo una de las personas de mayor confianza del futbolista y durante años estuvo al frente de buena parte de sus asuntos profesionales.

El hombre detrás del astro

La figura de Jorge Messi estuvo íntimamente ligada al crecimiento de Lionel desde sus primeros pasos en el fútbol infantil en Rosario hasta su consolidación como una estrella mundial.

Su familia tuvo un papel determinante en las decisiones que marcaron el futuro deportivo del jugador. Cuando Lionel necesitaba realizar un tratamiento por un déficit de hormona de crecimiento, los costos y las dificultades para sostenerlo fueron uno de los grandes desafíos que atravesó la familia.

La llegada a Barcelona significó un cambio radical para todos. Jorge acompañó a su hijo en aquel proceso y permaneció posteriormente como uno de sus principales representantes.

En junio pasado, una versión sobre su supuesto fallecimiento había generado una fuerte repercusión pública. Sin embargo, en aquella oportunidad la familia aclaró que Jorge atravesaba una situación de salud y pidió respeto por su privacidad. Ahora, poco más de un mes después, se confirmó finalmente su muerte.

Jorge Messi tenía 68 años. Murió en Rosario, la ciudad donde nació su hijo y desde donde comenzó una historia familiar que terminaría llevando al fútbol argentino a lo más alto del mundo.