Vuelta a clases: Qué descuentos del Banco Nación siguen vigentes este sábado 21 de febrero

Pasada la fecha límite de las promociones generales de la semana, miles de familias argentinas se encuentran de cara a este 21 de febrero, con la necesidad de completar la canasta escolar a pocos días del inicio del ciclo lectivo 2026. Si bien los beneficios más agresivos finalizaron ayer, el Banco Nación (BNA) mantiene activa una red de auxilio para las compras de último momento a través de sus Sábados de ahorro.

Sábado 21 de febrero: Descuentos en comercios de barrio

Para quienes no llegaron a realizar sus compras antes del cierre del viernes, hoy entra en vigencia una promoción específica diseñada para fomentar el consumo en comercios de cercanía y librerías locales. Los beneficios para este sábado son:

10% de descuento en librerías , jugueterías e indumentaria escolar .

en , e . Hasta 3 cuotas sin interés , una herramienta clave para financiar los últimos artículos de la lista sin que el interés licúe el presupuesto mensual.

, una herramienta clave para financiar los últimos artículos de la lista sin que el interés licúe el presupuesto mensual. Tope de reintegro: El beneficio tiene un límite de $10.000 por transacción, lo que lo hace ideal para compras fraccionadas en locales de barrio.

Financiación en tecnología y artículos de mayor valor

Si el objetivo de este fin de semana es adquirir productos de mayor envergadura, como notebooks, tablets o mochilas técnicas, la plataforma Tienda BNA+ continúa siendo la mejor aliada. A diferencia de las promociones presenciales que vencieron ayer, en el portal oficial se mantienen las 18 y 24 cuotas sin interés en productos seleccionados.

Esta opción es fundamental para quienes deben enfrentar el gasto de tecnología educativa, permitiendo estirar el pago durante gran parte del año escolar con cuotas fijas, una estrategia esencial frente a la inflación.

Condiciones indispensables para el reintegro

Para que el beneficio del 10% de ahorro de este sábado sea efectivo, el usuario debe seguir estrictamente estos pasos técnicos:

Medio de pago : Utilizar exclusivamente tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación .

: Utilizar exclusivamente emitidas por el . Canal de pago : La transacción debe realizarse a través de la aplicación MODO BNA+ mediante el escaneo del código QR en el punto de venta.

: La transacción debe realizarse a través de la aplicación mediante el escaneo del en el punto de venta. Acreditación: El reintegro se verá reflejado en la cuenta del cliente en un plazo máximo de 30 días posteriores a la compra.

Provincias con beneficios extendidos

Es importante que los usuarios en el interior del país, especialmente en provincias como San Luis, verifiquen sus convenios locales. En algunas jurisdicciones, los acuerdos entre el Banco Nación y los gobiernos provinciales han extendido los topes de reintegro hasta los $50.000 para este fin de semana, buscando asegurar que ningún estudiante comience las clases sin sus materiales básicos.