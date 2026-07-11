Whatsapp: la nueva función para enviar archivos pesados que ya podés activar

WhatsApp finalmente escuchó el reclamo masivo de millones de personas y está integrando una función estratégica que transformará por completo tu manera de comunicarte y gestionar información dentro de la app.

Esta actualización no es solo un cñambio estético, sino una mejora de productividad que busca optimizar el tiempo de los usuarios. A continuación, te contamos los detalles sobre esta herramienta tan esperada.

El pedido que WhatsApp hizo realidad

Tras meses de solicitudes por parte de la comunidad global, la plataforma decidió implementar una mejora en la gestión de archivos y documentos dentro de los chats. Este cambio permite una interacción mucho más fluida, evitando el uso de aplicaciones externas para tareas sencillas.

Mayor capacidad: La nueva función permite el envío de documentos con un peso superior al habitual.

La nueva función permite el envío de documentos con un peso superior al habitual. Compatibilidad: Se mejoró la integración con formatos de archivos que antes presentaban errores al visualizarse.

Por qué esta función es un antes y un después

La actualización responde a la necesidad de convertir a la app en un espacio de trabajo versátil. Ahora, el intercambio de material educativo, laboral o administrativo será mucho más ágil y profesional.

Organización: El sistema de búsqueda de archivos recibidos fue rediseñado para encontrar documentos antiguos en segundos.

El sistema de búsqueda de archivos recibidos fue rediseñado para encontrar documentos antiguos en segundos. Optimización: El consumo de datos móviles al descargar estos archivos pesados ha sido ajustado para cuidar tu plan de internet.

Cuándo llega la actualización a tu celular

La implementación de este servicio se realiza de forma escalonada a partir de julio de 2026. Es probable que no la veas disponible en tu dispositivo de forma inmediata, sino que se active progresivamente en las próximas semanas.

Versión necesaria: Debés contar con la última actualización de la aplicación disponible en las tiendas oficiales (Google Play o App Store).

Debés contar con la última actualización de la aplicación disponible en las tiendas oficiales (Google Play o App Store). Dispositivos: La función está habilitada tanto para versiones de escritorio como para móviles.

Recomendaciones para aprovechar la novedad

Para asegurarte de tener la herramienta activa ni bien se libere en tu región, es vital que mantengas tu aplicación actualizada. Además, podés verificar si tenés habilitada la descarga automática de archivos en la configuración de la app.