Vouchers educativos: cómo consultar si tu solicitud fue aprobada en julio 2026

¿Te inscribiste a los vouchers educativos y no sabés si finalmente vas a recibir el beneficio? La ansiedad de esperar una respuesta oficial se termina hoy con una guía rápida para verificar el estado de tu solicitud directamente desde el celular.

La ANSES mantiene activos los canales de consulta para que los titulares puedan confirmar, de manera sencilla, si su trámite fue aprobado o rechazado en esta etapa de julio de 2026.

Cómo consultar si sos beneficiario

El procedimiento para conocer tu situación no requiere visitas presenciales a las oficinas. La plataforma digital es el único medio oficial para obtener una respuesta definitiva sobre la asignación del voucher.

Acceso directo: Debés ingresar con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social al portal “Mi ANSES”.

Debés ingresar con tu al portal “Mi ANSES”. Sección específica: Buscá el apartado destinado a los programas educativos para visualizar el historial de tus solicitudes.

Interpretación de los resultados

Es normal que al consultar aparezcan diversos estados, desde “en evaluación” hasta “aprobado”. Entender qué significa cada mensaje es clave para saber si el dinero llegará a tu cuenta este mes.

Aprobado: Significa que cumpliste con todos los requisitos y los fondos serán liquidados según el calendario.

Significa que cumpliste con todos los requisitos y los fondos serán liquidados según el calendario. Pendiente: Tu legajo aún está siendo analizado por los organismos correspondientes; se recomienda aguardar unos días más.

Fechas y montos de liquidación

Para esta liquidación de julio, es vital tener presente que los montos dependen de la categoría y el nivel educativo informado. Mantener tu CBU actualizada en el sistema es el requisito indispensable para evitar devoluciones de transferencias.

Cronograma: Los pagos se realizan siguiendo el esquema de terminación de DNI establecido mensualmente por ANSES.

Los pagos se realizan siguiendo el esquema de terminación de DNI establecido mensualmente por ANSES. Importes: Verificá en tu recibo de haberes el concepto exacto correspondiente a este programa educativo.

Qué hacer en caso de rechazo

Si el sistema indica que tu solicitud fue denegada, aún puede haber instancias de revisión. A veces, el rechazo se debe a datos erróneos en el grupo familiar o inconsistencias en la documentación presentada originalmente.