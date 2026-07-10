Peajes a la costa: cuánto vas a pagar desde hoy tras el último aumento

Si tenés pensado viajar a la Costa Atlántica, es fundamental que actualices tus costos de viaje. Desde julio de 2026, los peajes del Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA) registraron un aumento promedio del 6,71%.

Conocer cuánto vas a pagar antes de salir te permite organizar tu presupuesto. Aquí te detallamos los valores vigentes para que no te lleves sorpresas en las cabinas.

Nuevos valores en los peajes

El ajuste tarifario, establecido por la Resolución 544/2026, ya está en vigencia para todos los vehículos de categoría 1 que circulan por los corredores hacia los principales destinos turísticos.

Samborombón y Maipú (Ruta 2) y La Huella (Ruta 11): $7.900 (pago manual).

$7.900 (pago manual). Mar Chiquita (Ruta 11): $3.700 (pago manual).

$3.700 (pago manual). General Madariaga (Ruta 74): $3.300 (pago manual).

Tarifas con TelePASE

El uso del sistema de cobro automático TelePASE ofrece una tarifa diferenciada y más económica, siendo la opción preferida para agilizar el tránsito en las rutas.

Samborombón, Maipú y La Huella: $7.856,80.

$7.856,80. Mar Chiquita: $3.614,12.

$3.614,12. General Madariaga: $3.299,84.

Qué tener en cuenta antes de viajar

Antes de emprender el viaje, es fundamental que verifiques el estado de tu cuenta de TelePASE. Un saldo insuficiente puede generar demoras innecesarias al intentar pasar por las cabinas.

Verificación: Podés consultar el estado de tu dispositivo en la web oficial del proveedor antes de salir a la ruta.

Podés consultar el estado de tu dispositivo en la web oficial del proveedor antes de salir a la ruta. Documentación: Recordá llevar siempre tu licencia de conducir vigente y el seguro obligatorio para circular con total tranquilidad.

El impacto en el presupuesto total

Planificar el viaje implica sumar el valor de todos los peajes de ida y vuelta. Dependiendo de tu ruta, el gasto total debe ser contemplado con antelación para tener un control claro de tu presupuesto para la escapada.