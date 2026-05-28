Volver al trabajo en junio 2026: qué se sabe del pago y quiénes podrían cobrar el plan

Volver al Trabajo vuelve a generar dudas de cara a junio de 2026, especialmente entre quienes venían de cobrar el ex Potenciar Trabajo y buscan saber si habrá una nueva acreditación de $78.000. El programa había sido dado por finalizado por el Ministerio de Capital Humano tras cumplirse el plazo previsto, pero una resolución judicial obligó al Estado nacional a restituir los pagos mientras se resuelve el conflicto de fondo.

Volver al Trabajo y el pago de junio: el dato que todos esperan

Hasta este jueves 28 de mayo de 2026, no hay una fecha oficial publicada para el pago de Volver al Trabajo correspondiente a junio. Ese punto es clave: a diferencia de jubilaciones, pensiones o asignaciones familiares, este beneficio no suele ordenarse por terminación de DNI dentro del calendario tradicional de ANSES.

La referencia más cercana es lo ocurrido en mayo, cuando se reactivó el pago mensual de $78.000 para más de un millón de titulares alcanzados por la cautelar judicial. Por eso, muchos beneficiarios esperan que en junio se repita el esquema, aunque la confirmación formal todavía depende de la evolución administrativa y judicial del caso.

Por qué el programa había sido dado de baja

El Ministerio de Capital Humano informó en abril la finalización del programa Volver al Trabajo, al cumplirse el plazo previsto para la reconversión del esquema que había reemplazado al Potenciar Trabajo. La intención oficial era avanzar hacia un sistema de vouchers orientado a cursos de oficios y formación laboral.

Sin embargo, organizaciones sociales presentaron reclamos contra la suspensión de la asistencia. Luego, la Justicia Federal dictó una medida cautelar que obligó al Gobierno a continuar con los pagos. Por ese motivo, el beneficio volvió a acreditarse en mayo, pese a que el programa ya había sido declarado finalizado por la cartera nacional.

Dato Situación actual Monto mensual $78.000 Pago de junio Sin fecha oficial confirmada Nuevas inscripciones No hay inscripción abierta Quiénes podrían cobrar Titulares ya incluidos en Volver al Trabajo Motivo de la continuidad Medida cautelar judicial

Quiénes podrían cobrar Volver al Trabajo en junio 2026

El pago no alcanza a cualquier persona desocupada. Volver al Trabajo tuvo como beneficiarios a quienes fueron transferidos desde el ex Potenciar Trabajo, principalmente personas de entre 18 y 49 años al momento de la reconversión. Quienes no fueron incluidos en este esquema podían haber pasado al Programa de Acompañamiento Social, según su situación.

En caso de que se confirme una nueva liquidación en junio, el cobro debería impactar solo en las personas que figuren activas dentro del programa o alcanzadas por la cautelar. Para evitar confusiones, conviene revisar la información personal en los canales oficiales antes de dar por hecho el depósito.

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con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Revisar la sección Mis cobros .

. Consultar también el Portal Empleo , donde puede figurar la situación del titular.

, donde puede figurar la situación del titular. Verificar si aparece Volver al Trabajo como prestación activa o liquidada.

El monto sigue congelado en $78.000

Otro punto que genera consultas es si el monto tendrá aumento en junio. Por ahora, no hay actualización oficial anunciada: la asignación mensual del programa continúa referenciada en $78.000, el mismo valor que se venía pagando desde la creación del esquema.

Esto marca una diferencia importante con otras prestaciones que sí tienen movilidad mensual o ajustes periódicos. En el caso de Volver al Trabajo, la discusión actual no pasa por un aumento, sino por la continuidad misma del pago mientras siga vigente la instancia judicial.

Qué pasa si no aparece el beneficio en Mi ANSES

Si el programa no figura en la sección de cobros, no necesariamente significa que haya un error automático, pero sí conviene revisar la situación. Puede ocurrir que el titular no esté incluido en el universo alcanzado por la liquidación, que el pago todavía no haya sido cargado o que corresponda otra prestación social.

También es importante tener en cuenta que no hay nuevas altas abiertas para Volver al Trabajo. Por eso, quienes buscan anotarse por primera vez deberán mirar otros programas laborales o de capacitación vigentes, como las herramientas vinculadas a empleo, formación profesional o intermediación laboral.

Lo que conviene mirar antes de junio

De cara al próximo mes, el dato central será si el Gobierno confirma una nueva fecha de acreditación o si la causa judicial modifica el escenario. Mientras tanto, los beneficiarios deben controlar sus datos bancarios, CBU, estado de cobro y notificaciones oficiales, ya que cualquier novedad debería reflejarse en los canales habituales.

La expectativa está puesta en los primeros días hábiles de junio. Si se repite el criterio aplicado en mayo, el pago podría ordenarse nuevamente por fuera del calendario general de ANSES, pero hasta que no exista comunicación oficial, la información debe tomarse con cautela.