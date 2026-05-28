Pensión por Invalidez de ANSES en junio 2026: Montos con aguinaldo, requisitos y los cambios proyectados

La Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez Laboral, administrada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), experimenta modificaciones estructurales y económicas de cara a junio de 2026. Esta herramienta previsional, diseñada como un sostén fundamental para las personas en situación de vulnerabilidad social que presentan problemas de salud severos, registrará uno de los cobros más altos del año gracias a la convergencia de incrementos por movilidad, el medio aguinaldo y la continuidad de los refuerzos estatales.

Paralelamente, el endurecimiento de los controles y la discusión de reformas legislativas ponen el foco sobre la vigencia de los beneficios y los mecanismos de fiscalización del Estado.

Monto confirmado para junio de 2026 con bono y aguinaldo

Para el sexto mes del año, las PNC por Invalidez reciben un incremento del 2,58% derivado de la fórmula de movilidad previsional. Al aplicarse este porcentaje, el haber mensual básico se establece en $282.322,60.

A este ingreso de referencia se le suman dos variables económicas de peso:

Bono extraordinario previsional: El Gobierno nacional oficializó la continuidad del refuerzo excepcional de $70.000 para los sectores de ingresos mínimos, el cual se liquida de manera automática junto con el haber ordinario.

El Gobierno nacional oficializó la continuidad del refuerzo excepcional de $70.000 para los sectores de ingresos mínimos, el cual se liquida de manera automática junto con el haber ordinario. Sueldo Anual Complementario (SAC): Al tratarse del cierre del primer semestre, se abona la primera cuota del medio aguinaldo, calculada sobre el 50% del haber mensual más elevado del período, resultando en una suma de $141.161,30.

De esta manera, al consolidar el haber actualizado, el bono de asistencia y el medio aguinaldo (excluyendo este último al bono de su base de cálculo), el ingreso total de bolsillo para los beneficiarios de la pensión por invalidez ascenderá a $493.483,90 en junio de 2026.

Requisitos indispensables y condiciones de acceso vigentes

El marco normativo de ANSES exige cumplir de forma concurrente con una serie de pautas socioeconómicas y sanitarias para el otorgamiento de la prestación:

Incapacidad laboral: Acreditar mediante documentación médica una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 66%.

Acreditar mediante documentación médica una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 66%. Certificado Médico Oficial (CMO): Contar con el CMO emitido de forma digital por un establecimiento sanitario público habilitado.

Contar con el CMO emitido de forma digital por un establecimiento sanitario público habilitado. Edad límite: Ser menor de 65 años al momento de formalizar la postulación.

Ser menor de 65 años al momento de formalizar la postulación. Nacionalidad y residencia: Ser argentino nativo o naturalizado residente. Los extranjeros deben certificar un período de residencia mínima continuada en el país de 10 años.

Ser argentino nativo o naturalizado residente. Los extranjeros deben certificar un período de residencia mínima continuada en el país de 10 años. Incompatibilidad previsional: No percibir ningún tipo de jubilación, retiro o pensión, ya sea de carácter contributivo o no contributivo.

No percibir ningún tipo de jubilación, retiro o pensión, ya sea de carácter contributivo o no contributivo. Situación laboral e ingresos: No encontrarse registrado en un empleo bajo relación de dependencia ni poseer bienes o ingresos suficientes que permitan el sustento propio, admitiéndose únicamente la coexistencia con el Monotributo Social.

No encontrarse registrado en un empleo bajo relación de dependencia ni poseer bienes o ingresos suficientes que permitan el sustento propio, admitiéndose únicamente la coexistencia con el Monotributo Social. Condición procesal: El solicitante no debe estar detenido ni encontrarse bajo disposición de la Justicia.

Los cambios del nuevo proyecto: unificación de criterios y auditorías

El sistema de pensiones no contributivas se encuentra atravesando un proceso de reordenamiento impulsado por el Poder Ejecutivo. Un proyecto de ley enviado al Congreso de la Nación busca trazar una línea divisoria clara entre los conceptos de “invalidez laboral” y “discapacidad”, eliminando la superposición de criterios para concentrar el recurso estatal de forma exclusiva en quienes carezcan por completo de capacidad para reinsertarse en el mercado de trabajo formal.

En sintonía con estas reformas, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) junto a ANSES intensificaron los cruces de datos patrimoniales y las auditorías periódicas. Este esquema faculta a las autoridades a dictar la suspensión preventiva del beneficio frente al hallazgo de inconsistencias socioeconómicas (como la titularidad de vehículos recientes o inmuebles) o la falta de actualización de las historias clínicas familiares. Asimismo, el plan integral prevé un reempadronamiento obligatorio de los titulares para depurar los padrones existentes.

Guía paso a paso para iniciar el trámite digital

La gestión para solicitar la Pensión por Invalidez es totalmente gratuita, de carácter personal y se ejecuta bajo una modalidad mixta utilizando los canales digitales del Estado:

Confección del CMO: Concurrir a un hospital o centro de salud público para que el cuerpo médico evalúe el cuadro de salud, elabore la historia clínica y cargue el Certificado Médico Oficial digitalizado en el sistema nacional.

Concurrir a un hospital o centro de salud público para que el cuerpo médico evalúe el cuadro de salud, elabore la historia clínica y cargue el Certificado Médico Oficial digitalizado en el sistema nacional. Acceso a Mi ANSES: Ingresar al portal oficial del organismo previsional o utilizar la aplicación móvil con el número de CUIL y la correspondiente Clave de la Seguridad Social.

Ingresar al portal oficial del organismo previsional o utilizar la aplicación móvil con el número de CUIL y la correspondiente Clave de la Seguridad Social. Validación de datos de contacto: Dirigirse a la sección de datos personales y corroborar que el domicilio real, el número de teléfono y los vínculos del grupo familiar declarados se encuentren perfectamente actualizados.

Dirigirse a la sección de datos personales y corroborar que el domicilio real, el número de teléfono y los vínculos del grupo familiar declarados se encuentren perfectamente actualizados. Envío de la solicitud: Seleccionar la pestaña “Solicitud de prestaciones”, hacer clic en el apartado “Pensión no Contributiva por Invalidez” y seguir los pasos interactivos del sistema para adjuntar la copia del DNI y los antecedentes médicos correspondientes.

Una vez ingresado el expediente, se inicia la etapa de evaluación cruzada entre los organismos competentes para dictaminar el otorgamiento definitivo de la prestación. Durante el transcurso de este análisis técnico, el solicitante mantiene la compatibilidad para percibir asignaciones de asistencia inmediata como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo.