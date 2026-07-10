Susto en la ruta 2: un micro de doble piso despistó y terminó en el cantero central

En la tarde de este viernes se registró un incidente vial sobre la Autovía 2, cuando un micro de doble piso de la empresa El Pulqui despistó por causas que aún son materia de investigación.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 302, en jurisdicción de la localidad de Las Armas, partido de Maipú. Tras perder el control, el ómnibus terminó detenido sobre el cantero central de la autovía, sin llegar a volcar ni colisionar con otros vehículos.

De acuerdo con la información preliminar, el episodio no dejó personas heridas, aunque el incidente generó un importante despliegue preventivo de los servicios de emergencia para asistir a los pasajeros y garantizar la seguridad en el sector.

Hasta el lugar acudió una dotación de los Bomberos Voluntarios del Destacamento Las Armas, que trabajó con el móvil N.º 34. También intervinieron efectivos de la Policía Vial y personal de emergencias de AUBASA, quienes coordinaron las tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito mientras se evaluaba la situación.

Las causas que originaron el despiste son investigadas y no se descarta que hayan influido factores vinculados a las condiciones de circulación o a un inconveniente mecánico, aunque por el momento no existe información oficial al respecto.

A pesar del incidente, el tránsito sobre la Autovía 2 continuó circulando con precaución en la zona mientras se desarrollaban las tareas operativas para retirar el vehículo y restablecer completamente las condiciones de seguridad.