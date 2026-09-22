Escapadas: un pueblo serrano tendrá cabalgata, concurso de asadores y caminata entre las sierras

El próximo domingo, un pueblo serrano de la Provincia de Buenos Aires tendrá una de esas jornadas que invitan a salir temprano y quedarse hasta la tarde. Habrá cabalgata, caminata guiada, puestos gastronómicos y un concurso de asadores con el paisaje de las sierras como telón de fondo.

La combinación no es menor: actividades al aire libre, comida y una postal muy distinta a la de otros rincones bonaerenses. Para quienes están pensando en una salida de fin de semana, aparece como una opción con atractivo real y no solamente como una celebración local para vecinos.

La cita será este domingo en Villa Ventana

La propuesta tendrá lugar el domingo 27 de septiembre en Villa Ventana, en el distrito de Tornquist, dentro de uno de los entornos serranos más buscados del sudoeste bonaerense. La jornada fue incluida en la agenda turística provincial para este fin de semana y reúne varias actividades en un mismo día.

El atractivo principal pasa por una experiencia bien vinculada con el paisaje: la agenda prevé una cabalgata serrana, una caminata guiada y el concurso regional de asadores, además de otras propuestas para recorrer el predio con tranquilidad.

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Qué actividades habrá durante la jornada

El evento fue pensado para aprovechar desde la mañana y combinar naturaleza con gastronomía. Entre las actividades anunciadas se destacan:

Cabalgata por el entorno serrano.

Caminata guiada entre paisajes de Villa Ventana.

Concurso regional de asadores.

Propuestas gastronómicas para almorzar o merendar en el lugar.

Espacios para recorrer la feria y disfrutar del ambiente al aire libre.

Ese mix es justamente el que vuelve atractiva la escapada: no se trata solo de un acto puntual o una ceremonia breve, sino de un plan para pasar varias horas en un escenario que por sí solo ya vale el viaje.

Por qué puede ser una buena escapada de fin de semana

Villa Ventana es uno de los destinos más valorados del interior bonaerense cuando se busca un cambio de paisaje sin salir de la provincia. El pueblo combina bosque, calles tranquilas, cabañas, casas de té y la cercanía del sistema serrano de Ventania.

A eso se suma que la propuesta del domingo no obliga a elegir entre paseo o comida: el visitante puede caminar, mirar la competencia de asadores, sumarse a la cabalgata o simplemente instalarse a disfrutar del clima serrano.

Para familias, parejas o grupos de amigos, el formato también suma porque permite resolver la jornada completa en un mismo lugar. Quien quiera viajar y volver en el día tiene actividades suficientes; quien prefiera quedarse, encuentra además oferta de alojamiento en la zona.

Dónde queda y cómo llegar

Villa Ventana está ubicada en el partido de Tornquist, a pocos kilómetros de Sierra de la Ventana. Desde distintos puntos de la Provincia, el acceso suele hacerse por ruta hasta la zona serrana, combinando principalmente los corredores que conectan con el sudoeste bonaerense.

La localidad se encuentra rodeada por un entorno natural muy distinto al de la llanura bonaerense, por lo que el trayecto termina siendo parte del atractivo. Para quienes viajan desde el centro o el norte de la provincia, conviene salir con tiempo y revisar el estado de las rutas antes de partir.

Qué más se puede hacer en Villa Ventana

La escapada puede completarse con otras opciones de la zona. Muchos visitantes aprovechan para recorrer el centro comercial del pueblo, conocer sus casas de té o seguir viaje hacia Sierra de la Ventana, Saldungaray o el Parque Provincial Ernesto Tornquist.

Eso hace que la actividad del domingo funcione no solo como un evento aislado, sino como excusa para armar un plan más amplio. Incluso quienes ya conocen la comarca serrana encuentran un motivo nuevo para volver con la agenda cargada.

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Con cabalgata, caminata y asadores, Villa Ventana suma este fin de semana una propuesta que sí tiene argumentos para tentar a quienes buscan salir de la rutina y hacer una escapada distinta dentro de la Provincia de Buenos Aires.