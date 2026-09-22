Cómo saber si la vtv está vigente: consulta por patente y oblea en provincia

Consultar si la VTV está vigente por patente puede servir para confirmar que una verificación quedó registrada, revisar el historial disponible o despejar dudas después de perder la oblea o cambiar el parabrisas. La Provincia de Buenos Aires cuenta con una herramienta oficial para hacer esa consulta por Internet.

El sistema permite buscar utilizando la patente o el número de oblea y un correo electrónico. Hay un detalle importante: una inspección recién realizada puede tardar hasta 48 horas en aparecer, por lo que la ausencia inmediata del registro no necesariamente significa que exista un problema.

Cómo consultar la VTV por patente

La consulta se realiza desde el servicio oficial “Consultá tus verificaciones”. El procedimiento es sencillo:

Ingresar a la consulta oficial de verificaciones. Escribir un correo electrónico. Ingresar la patente o el número de oblea. Presionar el botón de consulta y revisar la información disponible.

La herramienta es distinta del portal utilizado para reservar turnos. Una sirve para revisar las verificaciones registradas y la otra para elegir planta, día y horario para una nueva inspección.

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Cuánto tarda en aparecer una VTV nueva

El propio sistema advierte que la verificación puede demorar hasta 48 horas en impactar. Por eso, si el vehículo acaba de salir de la planta y todavía no aparece en la consulta, conviene esperar ese plazo antes de asumir que el trámite no quedó registrado.

Mientras tanto, es importante conservar el informe entregado al finalizar la inspección y la documentación correspondiente.

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Qué hacer si la VTV no aparece después de 48 horas

Si pasó el plazo indicado y la verificación sigue sin figurar, conviene revisar primero que la patente haya sido ingresada correctamente y que no exista un error de tipeo.

Si los datos son correctos, el sitio oficial ofrece canales de consultas y reclamos para contactar al sistema de VTV bonaerense. También puede resultar útil comunicarse con la planta donde se realizó la inspección y conservar el informe como respaldo.

¿La consulta online reemplaza la oblea?

No conviene interpretar la herramienta de consulta como un reemplazo automático de la oblea o del informe de inspección. La VTV tiene procedimientos específicos para los casos en los que se pierde la documentación o se cambia el parabrisas.

Si la oblea se dañó o quedó pegada en un vidrio roto, la Provincia pide conservarla o llevar el recorte del parabrisas donde estaba adherida. Si ya no se tiene ninguno de esos elementos, puede ser necesaria una denuncia o exposición policial para gestionar la reposición.

Cómo saber cuándo vuelve a vencer

Además del registro individual, la Provincia organiza la VTV según el último número de la patente. El calendario general es:

Terminación Mes asignado 2 Febrero 3 Marzo 4 Abril 5 Mayo 6 Junio 7 Julio 8 Agosto 9 Septiembre 0 Octubre 1 Noviembre

Diciembre y enero no tienen una terminación específica asignada. De todos modos, la fecha que figura en la documentación individual del vehículo debe revisarse siempre.

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Qué pasa si la VTV figura vencida

La Provincia permite realizar la inspección aunque esté fuera de término y no aplica un recargo específico por llegar tarde. El riesgo aparece al circular: manejar con la VTV vencida puede generar sanciones.

Tener un turno reservado para una fecha posterior no funciona como una extensión de la vigencia. Por eso, consultar el registro con anticipación es útil especialmente antes de un viaje o de un control en ruta.