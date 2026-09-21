Una ciudad bonaerense festeja su aniversario durante dos días con shows y entrada gratis

El próximo fin de semana una ciudad del interior bonaerense convertirá su aniversario en dos jornadas de fiesta con entrada gratuita. La propuesta combina feria, gastronomía, música en vivo, actividades institucionales y un desfile que ocupará buena parte del domingo.

Los cierres musicales suman un atractivo especial: el sábado tocará La Zimbabwe y el domingo será el turno de Rocío Quiroz. La programación está pensada para llegar durante el día y quedarse varias horas.

La celebración será por el 142º aniversario de Roque Pérez y se desarrollará el sábado 26 y domingo 27 de septiembre en el predio de la estación.

Qué habrá el sábado y domingo

El sábado las actividades comenzarán a las 14:00. Habrá Feria de Artesanos, Mercado Bien Auténtico y artistas en vivo, con La Zimbabwe como cierre de la primera jornada.

El domingo el movimiento arrancará más temprano, desde las 11:00, con el acto protocolar y el tradicional desfile cívico y escolar. La música volverá a ocupar el escenario y el cierre estará a cargo de Rocío Quiroz.

Día Horario de inicio Propuestas principales Sábado 26 14:00 Feria, mercado, artistas en vivo y La Zimbabwe Domingo 27 11:00 Acto, desfile cívico y escolar, música y Rocío Quiroz

Cuánto cuesta la entrada

La agenda oficial de Turismo bonaerense confirma que la participación es gratuita. El gasto queda concentrado en el viaje y en los consumos que cada visitante decida realizar durante la feria o en la ciudad.

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Dónde es y cómo llegar a Roque Pérez

Roque Pérez se encuentra en la Cuenca del Río Salado. El principal acceso es por la Ruta Nacional 205, que conecta con la autopista Ezeiza-Cañuelas, y también puede llegarse a través de la Ruta Provincial 30.

El Municipio ubica a la ciudad a unos 135 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, una distancia que permite organizar una salida de día completo desde distintos puntos del AMBA y también combinarla con otros destinos de la zona.

La información turística sobre accesos puede consultarse en la web de la Municipalidad de Roque Pérez, mientras que el programa del aniversario figura en la agenda de Turismo de la Provincia.

Una salida que se puede hacer por uno o dos días

El formato de dos jornadas permite elegir según el interés. El sábado tiene un perfil más de feria y recital; el domingo suma el componente tradicional del aniversario con el desfile y un cierre musical diferente.

Antes de salir conviene revisar las redes municipales por posibles ajustes vinculados al clima. Si no hay cambios, Roque Pérez tendrá desde el sábado a la tarde una de las celebraciones gratuitas más completas del próximo fin de semana bonaerense.