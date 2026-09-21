Provincia abrió cursos gratuitos para pymes y emprendedores: cuáles empiezan esta semana y cómo anotarse

Para muchas pymes y emprendimientos bonaerenses, esta semana trae una oportunidad concreta para sumar herramientas sin costo. La Provincia mantiene abierta una tanda de capacitaciones oficiales que apuntan a mejorar la gestión, el diseño de productos y la incorporación de soluciones digitales.

La propuesta forma parte de la Escuela Productiva Bonaerense, un programa del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires. Varias de las capacitaciones son virtuales, gratuitas y todavía tienen inscripción disponible.

El dato importante es que algunas comienzan en las próximas horas, por lo que quienes estén interesados en anotarse conviene que revisen la oferta cuanto antes.

Qué cursos gratuitos empiezan esta semana

Según la oferta publicada en la Escuela Productiva Bonaerense, estas son algunas de las capacitaciones que arrancan entre el lunes 21 y el viernes 25 de septiembre:

Curso Inicio Modalidad Talleres de Diseño gráfico e industrial para pymes de la Provincia de Buenos Aires Lunes 21 y 28 de septiembre, 15:30 Virtual Curso: Soluciones digitales de gestión Miércoles 23 y 30 de septiembre, y 7 de octubre, 14:00 Virtual Códigos de barras: implementación y uso para productos Viernes 25 de septiembre, 14:00 Virtual

Los contenidos están orientados a problemas bien concretos de las pymes y emprendimientos: desde mejorar la identidad visual de una marca o el diseño de un producto, hasta ordenar procesos, documentación y presencia digital.

Cómo anotarse en las capacitaciones de la Provincia

La inscripción se realiza de manera online desde el sitio oficial de la Escuela Productiva Bonaerense. Allí figuran los cursos abiertos, las fechas, la modalidad y un formulario específico para cada propuesta.

Además, el programa informa un correo de contacto para consultas: [email protected]. Como se trata de una oferta dinámica, conviene revisar la página oficial porque pueden sumarse nuevas convocatorias o actualizarse cupos.

Qué tipo de herramientas busca sumar la Provincia

Días atrás, el Ministerio de Producción bonaerense informó que la Escuela Productiva Bonaerense amplió su oferta con nuevas líneas de formación y asistencia técnica junto a universidades, enfocadas en transformación digital, gestión de la calidad y transición energética.

La idea es acercar herramientas aplicables a la vida real de pymes y emprendimientos, desde la digitalización básica de procesos hasta mejoras de competitividad, eficiencia y sustentabilidad.

Una opción para capacitarse sin salir de casa

Uno de los puntos fuertes de esta tanda es que varias actividades son virtuales, lo que permite participar desde cualquier punto de la Provincia sin necesidad de viajar. Para muchos emprendimientos chicos, eso hace una diferencia clave.

Quienes estén buscando una capacitación concreta para ordenar su negocio, mejorar su marca o incorporar herramientas digitales tienen esta semana una ventana interesante para anotarse antes de que comiencen los cursos.

La oferta completa, con fechas y formularios actualizados, está disponible en la plataforma oficial de la Provincia y se puede consultar en cualquier momento.