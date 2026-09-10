Comienza en dolores el juicio contra francisco reddy por el triple crimen de chascomús

Este jueves 10 de septiembre comienza en los Tribunales de Dolores el juicio oral contra Francisco Waldemar Reddy, el joven exintegrante de la Policía Bonaerense acusado de asesinar a su padre, a su madrastra y a su hermano menor en un establecimiento rural del partido de Chascomús.

El debate comenzará a las 10 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Dolores y, en principio, se desarrollará durante dos jornadas, este jueves y el viernes, con la declaración de familiares de las víctimas, peritos y diferentes testigos vinculados con la investigación.

Reddy, actualmente de 22 años, llega al juicio como único acusado por las muertes de su padre, Diego Reddy; María Eugenia Suárez, pareja de éste; e Ignacio Reddy, hermano menor del imputado e hijo de la pareja. Los tres fueron asesinados el 29 de diciembre de 2023 en el establecimiento rural “Los Pinos”, ubicado en el partido de Chascomús, en cercanías de la Autovía 2.

El tribunal estará integrado por los jueces Christian Ariel Rabaia, María Claudia Castro y Juan Paulo Gardinetti. La acusación estará a cargo del fiscal Juan Manuel Dávila, mientras que Reddy será asistido por el defensor Diego Marcelo González. Rabaia, Castro y Dávila también tuvieron intervención en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa realizado en Dolores.

Para la primera jornada está prevista la apertura formal del debate y el inicio de la recepción de testimonios. Las publicaciones conocidas hasta las primeras horas de este jueves no difundieron una nómina oficial completa y discriminada por jornada de las personas que declararán hoy, aunque se confirmó que entre jueves y viernes pasarán ante el tribunal familiares de las tres víctimas, peritos y testigos cuya participación fue considerada relevante durante la investigación.

Entre los testimonios que resultaron importantes durante la instrucción aparece el del efectivo policial Saúl Barroso, quien intervino en el análisis de imágenes de una cámara ubicada en el camino hacia el establecimiento rural. De acuerdo con el expediente, las grabaciones permitieron observar en distintos momentos el paso de una camioneta Chevrolet S10 blanca, vehículo que los investigadores vincularon con Reddy. También resultaron relevantes las declaraciones relacionadas con las operaciones comerciales realizadas por el acusado en las horas previas a los homicidios y las vinculadas con el supuesto pedido que habría realizado a un compañero para intentar construir una coartada.

La reconstrucción judicial sostiene que el ataque ocurrió entre aproximadamente las 18 y las 19.30 del 29 de diciembre de 2023. Según la acusación, María Eugenia Suárez se encontraba cocinando cuando recibió un disparo. Posteriormente el agresor se habría dirigido hasta un galpón situado a unos 60 metros, donde fue atacado Ignacio. Diego Reddy se encontraba en otro sector del establecimiento y también fue asesinado.

Uno de los elementos centrales de la causa es una carabina calibre 22 encontrada en la camioneta utilizada por el acusado. Según la investigación, el calibre coincide con las vainas halladas en el lugar y con las lesiones determinadas durante las autopsias. También se incorporaron imágenes de cámaras de seguridad y diferentes testimonios que permitieron reconstruir los movimientos del vehículo.

La investigación también puso el foco sobre una posible motivación económica. Un día antes de los asesinatos, Francisco Reddy habría vendido 20 vacas pertenecientes a su padre por 3,4 millones de pesos. El mismo día de los crímenes concretó además la adquisición de una Chevrolet S10, entregando otro vehículo y comprometiéndose a completar la operación con cinco vacas. Para la fiscalía, estas operaciones realizadas poco antes de las muertes constituyen una pieza relevante dentro de la reconstrucción del caso.

Otro aspecto que llamó especialmente la atención de los investigadores ocurrió después de los homicidios. Cuando todavía no había sido localizado el cuerpo de Diego Reddy, el acusado habría intentado instalar la versión de un supuesto secuestro y un pedido de rescate de siete millones de pesos. La investigación determinó posteriormente que esa comunicación extorsiva no había existido. Un compañero del entonces policía declaró además que Reddy le habría solicitado que lo llamara para pedirle dinero, circunstancia interpretada por la acusación como parte de un intento de construir una coartada.

Francisco Reddy fue detenido el 1 de enero de 2024. Durante la investigación se negó a declarar en las oportunidades en que fue convocado y llegará al debate oral sin haber dado hasta ahora su versión de lo ocurrido.

Las acusaciones son diferentes por cada una de las víctimas: homicidio calificado por el vínculo por la muerte de su padre, Diego Reddy; homicidio agravado por alevosía por María Eugenia Suárez; y homicidio simple por la muerte de Ignacio Reddy. Por la gravedad de las imputaciones, Reddy enfrenta una expectativa de condena a prisión perpetua si el tribunal considera acreditada su responsabilidad en los términos sostenidos por la acusación.

A casi tres años de la masacre que conmocionó a Chascomús, Dolores y toda la región, el juicio que comienza este jueves deberá determinar judicialmente si Francisco Reddy fue el responsable de asesinar a tres integrantes de su propia familia y esclarecer uno de los episodios más estremecedores ocurridos en la zona en los últimos años. en Dolores el juicio contra Francisco Reddy por el triple crimen de Chascomús