Viernes nublado y temperaturas en descenso: así sigue el tiempo

La provincia de Buenos Aires transita un período de tiempo estable, aunque con predominio de nubosidad y elevados niveles de humedad. Para este viernes 5 de junio se espera una jornada fresca durante la mañana y templada por la tarde, con cielo mayormente nublado en gran parte del territorio bonaerense.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 10°C y 14°C, mientras que las máximas podrían ubicarse entre los 18°C y 21°C según la región. Los vientos soplarán del sector este y noreste, aportando humedad pero sin generar fenómenos significativos.

El sábado llega la inestabilidad

El cambio más importante del fin de semana comenzará a manifestarse durante el sábado 6. Los modelos meteorológicos indican condiciones más inestables, especialmente desde la tarde y la noche.

Durante la mañana podrían registrarse neblinas y bancos de niebla en sectores rurales y rutas provinciales. Hacia la tarde aumentará la probabilidad de lluvias aisladas y chaparrones dispersos, principalmente sobre el centro, noreste y este bonaerense.

Las temperaturas se mantendrán relativamente agradables para la época del año, con mínimas cercanas a los 15°C y máximas entre 17°C y 19°C.

Domingo con descenso de temperatura

Para el domingo 7 de junio se prevé el ingreso de aire más fresco detrás del sistema inestable. Persistirá la posibilidad de algunas precipitaciones aisladas durante las primeras horas del día, aunque con tendencia a mejorar gradualmente.

El cielo permanecerá entre parcialmente nublado y nublado, con temperaturas más bajas respecto al sábado. Las máximas rondarán los 14°C a 16°C y las mínimas se ubicarán entre los 9°C y 11°C.

Mapa climático general para la provincia

🗺️ Norte bonaerense

Ambiente templado.

Mayor humedad.

Posibles lluvias aisladas desde el sábado por la tarde.

🗺️ Centro bonaerense

Cielo mayormente nublado.

Neblinas matinales.

Inestabilidad durante el sábado.

🗺️ Costa Atlántica

Nubosidad abundante.

Vientos marítimos moderados.

Probabilidad de lloviznas entre sábado y domingo.

🗺️ Sur bonaerense

Condiciones más frescas.

Menor riesgo de precipitaciones.

Descenso térmico hacia el domingo.

Tendencia para la próxima semana

Los pronósticos de mediano plazo indican que la provincia de Buenos Aires continuará bajo un patrón típico de otoño avanzado, con temperaturas cercanas o levemente superiores a los valores normales para junio y episodios de lluvias intermitentes. El invierno meteorológico comienza mostrando características más húmedas de lo habitual en territorio bonaerense.

Resumen

Día Estado del cielo Temperatura Viernes 5 Mayormente nublado 10°C a 21°C Sábado 6 Inestable, posibles lluvias 15°C a 19°C Domingo 7 Fresco, mejorando gradualmente 9°C a 16°C

La principal novedad del fin de semana será el retorno de la inestabilidad entre la tarde del sábado y las primeras horas del domingo, con probabilidad de lluvias aisladas en distintos sectores de la provincia de Buenos Aires