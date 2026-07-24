Tragedia en santa teresita: hallaron muertos a dos hermanos de 74 y 85 años

Dos hermanos de 75 y 84 años fueron hallados sin vida en una vivienda de la localidad bonaerense de Santa Teresita. El trágico episodio ocurrió en un domicilio ubicado sobre la avenida 41, entre las calles 8 y 9, y la principal hipótesis que manejan los investigadores es que ambos fallecieron por una intoxicación con monóxido de carbono.

El hallazgo se produjo luego de que allegados y vecinos advirtieran la ausencia de los adultos mayores y dieran aviso a las autoridades. Personal policial, bomberos y servicios de emergencia acudieron al lugar, donde constataron el fallecimiento de ambos hermanos.

De acuerdo con las primeras pericias, no se detectaron signos de violencia ni indicios de un hecho delictivo, por lo que la investigación se orienta hacia una posible intoxicación accidental por monóxido de carbono. No obstante, será la autopsia y las pericias técnicas las que determinen con precisión las causas de las muertes.

La Justicia intervino en el caso y dispuso las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho, mientras se aguardan los resultados de los estudios forenses.

Ante este tipo de episodios, las autoridades recuerdan la importancia de ventilar los ambientes, controlar periódicamente los artefactos a gas y no utilizar hornallas u hornos como método de calefacción, ya que el monóxido de carbono es un gas altamente tóxico, incoloro e inodoro que puede resultar mortal.