¿se trabaja o se descansa? El cambio clave que debés conocer sobre el próximo fin de semana extralargo de julio

¿Tenés dudas sobre cómo se organiza el próximo descanso extendido y si realmente te toca libre? Es una de las preguntas más repetidas de estos días, y acá te contamos exactamente quiénes descansan y cómo se paga.

El calendario nacional confirma un fin de semana extralargo de cuatro días en este mes de julio, ideal para planificar una escapada o un descanso en el hogar.

Las fechas confirmadas del fin de semana XXL

El descanso prolongado de este mes se debe a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día de la Independencia, un hito histórico clave para nuestro país.

La celebración oficial cae el jueves 9 de julio, considerado un feriado nacional inamovible dentro del calendario de la Jefatura de Gabinete.

Para potenciar el turismo, el Gobierno Nacional sumó el viernes 10 de julio como un día puente, completando así un bloque de cuatro días corridos de descanso.

Feriado vs. Día no laborable: la diferencia legal

Es fundamental comprender que el jueves y el viernes no tienen el mismo estatus legal ante la ley de Contrato de Trabajo N° 20.744.

El jueves 9 de julio es un feriado nacional oficial, lo que significa que rigen las normas legales relacionadas con el descanso dominical obligatorio.

En cambio, el viernes 10 de julio es un día no laborable con fines turísticos, una categoría que deja la decisión final en manos de cada empleador.

¿Cómo se cobra si tenés que trabajar?

El impacto en tu bolsillo cambia por completo según el día que te toque cumplir con tus tareas habituales en la empresa.

Si prestás servicios el jueves 9 de julio, el empleador está obligado por ley a abonarte el doble de una jornada de trabajo normal.

Si te toca trabajar el viernes 10 de julio, el empleador tiene la opción de llamarte y tu remuneración para esa jornada será la de un salario simple.

Los feriados que restan en el año

Para que puedas ir planificando tus próximos meses de trabajo y descanso, te adelantamos cuáles son los siguientes días clave del 2026.

La siguiente pausa en el calendario llegará el lunes 17 de agosto, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Hacia el cierre del año, se sumará otro bloque extendido gracias al lunes 7 de diciembre (día no laborable puente) y el martes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción).