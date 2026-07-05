Feriados de julio 2026 y el fin de semana extra largo de 4 días que ya figura en el calendario

Los feriados de julio 2026 traen una de las pausas más esperadas del invierno: un fin de semana extra largo de 4 días de descanso que combina una fecha patria, un puente turístico y el sábado y domingo posteriores.

El esquema ya figura en el calendario oficial de feriados nacionales y aplica en todo el país, incluida la Provincia de Buenos Aires y CABA. La clave está en el jueves 9 de julio, Día de la Independencia, y el viernes 10 de julio, declarado día no laborable con fines turísticos.

Feriados de julio 2026: qué días forman el descanso de 4 días

El calendario de julio permite unir cuatro jornadas consecutivas: jueves 9, viernes 10, sábado 11 y domingo 12. Para quienes no trabajen el viernes, el corte laboral arrancará el jueves y recién terminará el lunes 13 de julio.

Fecha Día Tipo Qué implica 9 de julio Jueves Feriado nacional inamovible Día de la Independencia, no se traslada 10 de julio Viernes Día no laborable con fines turísticos Puede completar el fin de semana extra largo 11 de julio Sábado Fin de semana Descanso habitual para muchas actividades 12 de julio Domingo Fin de semana Descanso habitual

El 9 de julio está contemplado por la Ley 27.399 como feriado nacional inamovible. Por eso no se corre al lunes ni depende de una decisión posterior del Gobierno.

El viernes 10, en cambio, fue incluido por la Jefatura de Gabinete en la Resolución 164/2025 publicada en el Boletín Oficial, junto con otros dos días no laborables con fines turísticos previstos para 2026.

Qué diferencia hay entre feriado nacional y día no laborable

La diferencia es importante porque no todos los trabajadores quedan alcanzados de la misma manera. El jueves 9 de julio es feriado nacional: rigen las normas del descanso dominical y, si se trabaja, corresponde la liquidación prevista para feriados.

El viernes 10 de julio es día no laborable con fines turísticos. Según el criterio de la Ley de Contrato de Trabajo, en los días no laborables la prestación de tareas queda a decisión del empleador, salvo actividades con regulación específica. Si se trabaja, se cobra salario simple; si el empleador dispone no trabajar, el día debe abonarse igual.

En la práctica, esto significa que el fin de semana extra largo estará garantizado para varios sectores, pero no necesariamente para todas las actividades privadas. Por eso conviene revisar el convenio, la comunicación interna de cada empresa o la modalidad propia de cada rubro.

Cómo funcionarán los bancos durante el fin de semana largo de julio

Uno de los puntos de mayor consulta es qué pasará con la atención bancaria. El Banco Central incluyó tanto el 9 como el 10 de julio dentro de su calendario de feriados bancarios 2026, por lo que las sucursales no tendrán atención presencial durante esas dos jornadas.

De esta manera, los bancos permanecerán sin atención al público desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio. La actividad presencial se retomará el lunes 13, salvo comunicaciones particulares de cada entidad.

Durante esos días, seguirán disponibles las operaciones habituales por canales digitales: home banking, aplicaciones móviles, billeteras virtuales, pagos con transferencia, tarjetas y cajeros automáticos, aunque pueden existir demoras en algunas acreditaciones o gestiones que requieran procesamiento en día hábil.

Por qué julio 2026 tendrá un fin de semana extra largo

El Gobierno puede fijar hasta tres jornadas por año para promover la actividad turística. En 2026, las fechas elegidas fueron lunes 23 de marzo, viernes 10 de julio y lunes 7 de diciembre. La de julio quedó pegada al Día de la Independencia y por eso armó uno de los descansos más largos del calendario.

Para el turismo interno, el dato no es menor: cae en pleno invierno y puede mover escapadas a destinos serranos, termales, de nieve o ciudades de cercanía. En la Provincia de Buenos Aires, Tandil, Sierra de la Ventana, Mar del Plata, la Costa Atlántica y pueblos turísticos suelen concentrar consultas cuando aparece una ventana de cuatro días.

También será una fecha a tener en cuenta para trámites, turnos, vencimientos, viajes y actividades escolares, porque el jueves 9 no habrá actividad por feriado nacional y el viernes 10 dependerá del sector. El dato concreto es que julio 2026 tendrá un descanso extendido del jueves 9 al domingo 12, pero el alcance del viernes deberá confirmarse en cada ámbito laboral.