¿viaje de egresados garantizado? El truco clave para financiarlo en 18 cuotas sin interés y sin sufrir la inflación

La odisea de planificar y pagar el viaje de egresados de tus hijos finalmente encontró un alivio económico inesperado. Si te estabas preguntando cómo hacer para que los costos no destruyan el presupuesto familiar, esta nueva alternativa oficial promete cambiar las reglas del juego.

El Banco Nación lanzó una línea de financiamiento histórica que permite costear el turismo estudiantil en hasta 18 cuotas sin interés, además de ofrecer préstamos personales directos de hasta 5 millones de pesos.

A continuación, te detallamos todo lo que necesitás saber para acceder a este beneficio antes de que se agoten los cupos disponibles.

Quiénes pueden acceder y los requisitos

Para solicitar esta ayuda económica que oxigena el bolsillo de las familias, el Banco Nación estableció condiciones muy accesibles:

Destinatarios: Padres, madres o tutores a cargo de los estudiantes que estén cursando el último año del nivel primario o secundario.

Padres, madres o tutores a cargo de los estudiantes que estén cursando el último año del nivel primario o secundario. Ingresos demostrables: Se solicita la presentación de los últimos tres recibos de sueldo para trabajadores en relación de dependencia o constancia de inscripción para monotributistas y autónomos.

Se solicita la presentación de los últimos tres recibos de sueldo para trabajadores en relación de dependencia o constancia de inscripción para monotributistas y autónomos. Contrato de la agencia: Es indispensable presentar el contrato firmado con la agencia de turismo estudiantil debidamente autorizada por el Ministerio de Turismo.

Cobertura y alcance geográfico

Este plan tiene un fuerte impacto en el territorio bonaerense y nacional, buscando potenciar los destinos locales. El algoritmo de financiamiento prioriza las consultas de los siguientes sectores y localidades clave:

Zona Sur del Conurbano y PBA: Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora y La Plata.

Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora y La Plata. Interior de la Provincia: Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil y San Nicolás.

Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil y San Nicolás. Destinos nacionales más elegidos: San Carlos de Bariloche, Villa Carlos Paz, San Rafael y la provincia de Salta.

¿Cómo iniciar el trámite?

La gestión se puede realizar de manera 100% digital a través de la aplicación BNA+ o de forma presencial en la sucursal del banco más cercana a tu domicilio.

Una vez cargada la documentación del alumno y de la empresa de viaje, el dinero del crédito de hasta 5 millones de pesos se transfiere directamente a la cuenta de la agencia de turismo para garantizar la transparencia del pago.